防彈少年團出道以來第一次！　J-Hope x V「雙聲帶」唱平行時空

記者蕭采薇／綜合報導

主打「擔任防彈少年團經紀人」的角色扮演手機遊戲《BTS WORLD》，在全世界A.R.M.Y等待兩年後，終於將在26日上市。14日釋出第二首原聲帶OST歌曲《A Brand New Day》，這首歌由V和J-hope合作，也是他們出道6年來首次有的組合。

▲防彈少年團推出手機遊戲《BTS WORLD》。（圖／網石公司提供）

《A Brand New Day》是電子嘻哈曲風歌曲，由J-hope和V擔當，並與瑞典潮流新星莎拉萊森（Zara Larsson）攜手合作，由英國電子嘻哈音樂製作人、穆拉馬薩（Beat maker Mura Masa）負責操刀製作。

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穆拉馬薩利用獨特的節奏和東方樂器搭配，為歌曲帶來大膽又和諧的效果。這首歌曲特別選用韓國傳統樂器「大笒」做為主要元素，帶出充滿韓風又引領潮流的完美效果。而東西方歌手聲音的結合，也讓歌曲碰撞出魔幻和諧曲風。

繼原聲帶第一首公開歌曲《Dream Glow》，緊接著第二首歌曲《A Brand New Day》，就像是遊戲的平行宇宙故事。原聲帶OST專輯預計在6月28日正式推出，除前兩首歌曲外，也會包含將在6月21日釋出的第三首單曲。