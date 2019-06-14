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2.5次元夢幻素人女團出道　粉絲「駐店」嚇到她直接搬家

記者許逸群／台北報導

「2.5次元」偶像計畫CutieMuite經過1年籌備期，在今年5月20日正式出道，初代團員魔理花、貓鈴、小黎與牛牛也隨即在粉專上公佈出道消息後，立即引起話題。她們今（14日）首次亮相舉辦粉絲見面會，也分享接觸Cosplay的經歷。

▲▼CutieMuite。（圖／3W事務所提供）

▲▼CutieMuite正式出道。（圖／3W事務所提供）

▲▼CutieMuite。（圖／3W事務所提供）

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CutieMuite成員平均都有4、5年的Cosplay的經驗，起先都是興趣所致，她們笑稱興趣的付出都是沒回報的，一套服裝數千到上萬元都有，一開始也不被家人認可，直到成為職業開始有回饋時，家人才放手讓她們去做。她們笑說：「家人是怕我餓死啦！」

▲▼CutieMuite。（圖／3W事務所提供）

▲▼貓鈴（上圖）與牛牛（下圖）。（圖／3W事務所提供）

▲▼CutieMuite。（圖／3W事務所提供）

CutieMuite人氣不俗，成員各有不少死忠支持者，但也有成員遇過恐怖粉絲。魔理花透露，曾在住家附近自拍上傳，沒想到被「搜出」住家位子，一名粉絲不時在附近的商店徘徊，讓她苦笑說：「嚇到我不敢去繳水電費，租約到期就搬家了。」

▲▼CutieMuite。（圖／3W事務所提供）

▲魔理花。（圖／3W事務所提供）

面對首次亮相，團員都十分緊張，為了在舞台上呈現最好的一面，每個禮拜都會花4天以上練舞，只為了在舞台上呈現最美好的5分鐘。除了舞蹈表演外，這次出道發佈會也以遊行概念呈現，希望能帶給大家最歡樂、屬於CutieMutie的時光。

▲▼CutieMuite。（圖／3W事務所提供）

▲小黎。（圖／3W事務所提供）

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關鍵字

2.5次元, CutieMuite, 魔理花, 貓鈴, 小黎, 牛牛

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