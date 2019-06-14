快訊／阿翔偷情後同框老婆Grace！　現身女兒畢業典禮

記者許逸群／台北報導

浩角翔起的阿翔與謝忻12日被爆出不倫戀，阿翔的8年婚姻陷入危機。不過據《時報週刊》報導，阿翔與老婆Grace今（14日）合體現身台北市私立復興實驗高級中學，參加大女兒在該校附設幼兒園的畢業典禮，兩人互動冷淡。經紀公司回應表示，「阿翔之前就有跟公司請假，所以是私人行程。」

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▲阿翔今與老婆Grace出席老婆畢業典禮。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

這是爆發偷吃風波後，夫妻倆首次合體現身，據悉，阿翔12日在結束《綜藝大集合》錄影後，回到家修補婚姻關係，據經紀人透露，他在從台中搭車回台北的路上不斷落淚，情緒看起來陷入低潮，而他第一優先要平復的就是家人的感受，正在積極求得老婆原諒，也試圖處理3個孩子們的感受，也不想走上離婚一途。

而謝忻則是神隱至今，接連取消民視《綜藝大集合》以及三立《綜藝玩很大》外景錄影工作，《ETtoday星光雲》記者當時致電謝忻，她也首度談及此事，並語帶哽咽表示：「一切交給經紀公司處理，謝謝關心！」僅以14個字回應。

直到13日晚間，謝忻終於發表親筆信，向阿翔老婆Grace道歉、懺悔。她在手寫道歉信中寫道：「情感越了不可跨越的那條線。」對比阿翔公開道歉時表示：「那條線沒有拿捏好。」看來兩人都對「那條線」很有感，連道歉都同款，仍無法平息網友怒火。

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