《阿斯達》金智媛抹血詛咒：你會死得淒慘　震撼演技全場噤聲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度大作《阿斯達年代記》由宋仲基、金智媛領銜主演，9日播岀第4集，銀殲終於抵達阿斯達，卻看見了與眾不同的世界，當地的人階級意識強烈，而阿斯達戰士殘忍無道，也引發了金智媛毛骨悚然的詛咒，她目睹垂死的族人遭殘殺，憤恨咬破自己手指，將雙眼抹上鮮血，咬牙切齒發狠說著：「我是瓦韓的坦雅。」這幕令觀眾狂冒雞皮疙瘩回應「看到哭出來」。

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▲▼銀殲看見阿斯達奴役人民，心生不捨。（圖／翻攝自tvN）



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銀殲終於抵達阿斯達，卻看見當地人們將數十隻雞關起來，限制幼童的自由並要求他們勞役，顯現出人類殘忍的一面，他憤怒質問彩恩：「牆上高大的梯子是怎麼建造的？」彩恩回答：「為了做那個，很多人都死了。」聽到他心寒：「我以為是有多偉大匠人，但其實不是。」為了救出族人，他決定綁架聯盟長山雄，並找回瓦韓族族人。

▲▼坦雅抹血詛咒大汗部隊，毛骨悚然的詛咒讓全場噤聲。（圖／翻攝自tvN）

大汗部隊俘虜多名瓦韓族的青少年，其中氏族母親楚雪不堪長途跋涉、奄奄一息，為了不讓她成為隊伍的負擔，武光竟打算虐殺楚雪，將女方斷頭、首身分離，坦雅目睹此景，憤怒地咬破自己的手指，對著將士詛咒：「我是瓦韓的坦雅，破殼而出之人，能夠連結所有甦醒或即將甦醒的靈體，我是瓦韓的巫師，我要詛咒你們，你們的石牆會倒榻，屋子會成廢墟，第一個對我動手的人，會死得最淒慘，你們的小孩屍體堆積如山，血流成河。」毛骨悚然的詛咒嚇壞戰士，使他動彈不得。

▲▼銀殲跟妥坤終於正面對決。（圖／翻攝自tvN）



第4集裡，金智媛精湛的演技成了討論焦點，而銀殲（宋仲基飾演）成功綁架聯盟長山雄，妥坤（張東健飾演）身為阿斯達的英雄，站在塔下喊話：「我會丟掉武器去找你。」兩人終於要正面對決，令劇迷期待。《阿斯達年代記》將從2019年6月1日開始在 Netflix上架，共計12集。