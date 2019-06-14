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阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

記者潘慧中／綜合報導

阿翔（陳秉立）與謝忻的婚外情鬧得沸沸揚揚，即便13日晚間以親筆信向正宮Grace道歉，仍止不住網友怒火，有人比對兩人這段時間的Instagram貼文發現，他似乎不斷以文字傳情：「一天一砲…最愛都集結在一起了！」但他目前都已經刪除這些敏感字眼。

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▲▼阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！（圖／翻攝自Instagram／aaronchan0921、xiexin1127）

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▲▼阿翔與謝忻常PO合照。（圖／翻攝自Instagram／aaronchan0921、xiexin1127）

▲▼阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！（圖／翻攝自Instagram／aaronchan0921、xiexin1127）

阿翔4月7日曬出在日本球場看棒球的照片，一手拿著粉紅色飲料，身旁穿著淺色上衣的人幫忙拿餐點，他幸福地說：「美好…最愛的棒球，最愛的咖哩飯，粉紅色的飲料好愛，アルモンテ好厲害，托仙姑的福，最後終於贏錢啊～贏球啦！」

▲▼阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！（圖／翻攝自Instagram／aaronchan0921、xiexin1127）

▲阿翔悄悄刪除這則貼文的某些敏感字眼。（圖／翻攝自Instagram／aaronchan0921）

有網友發現，阿翔原文「好厲害」後面本來還有「一天一砲」4字，而且「贏球啦」後面也本有「就這麼一次，最愛都集結在一起了」的字眼，但現在可能時機敏感的關係，這些文字已經特別被刪除，格外啟人疑竇。

▲▼阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！（圖／翻攝自Instagram／aaronchan0921、xiexin1127）

▲謝忻當天也在日本打卡。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）

謝忻當天也在同一個地方、拿著同款飲料打卡，她笑著說：「養樂多～要守住！！」不少網友現在看了都忍不住罵：「衣服很明顯就坐在旁邊嘖嘖」、「假看球賽真約會」、「跟外遇對象一起出國看球賽，當人家老婆是塑膠做的！？」

▲▼阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！（圖／翻攝自Instagram／aaronchan0921、xiexin1127）

▲▼阿翔和謝忻同一天的貼文都提到灰色和粉紅色。（圖／翻攝自Instagram／aaronchan0921、xiexin1127）

▲▼阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！（圖／翻攝自Instagram／aaronchan0921、xiexin1127）

同樣引起討論的是，謝忻4月16日曬出床鋪照：「霧粉紅+灰。又浪漫又冷漠。」阿翔當天的發文內容也似乎小有呼應，「雖然陰雨綿綿，不被灰色給影響，內心永遠粉紅色。」這些若有似無的調情字句，如今看在粉絲眼裡都相當失望。

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

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阿翔, 謝忻, 浩角翔起, 謝忻阿翔

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