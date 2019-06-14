蕾菈反擊《玩很大》被罵　「扮女鬼趴後座嚇慘趙哥」：自己也不會還酸我！

記者張筱涵／綜合報導

在最新一集《綜藝大熱門》超大膽讓演藝圈後輩們整演藝圈大前輩，其中換到蕾菈時就先吐露了原因，過去曾上《綜藝玩很大》時被趙哥（趙正平）罵到道歉，現在想報仇：「自己不會還敢酸我。」

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▲蕾菈曾被趙哥罵到道歉。（圖／翻攝自我愛玩很大YouTube）

蕾菈曾在《綜藝玩很大》被趙哥狂罵，最後在KID（林柏昇）的調解之下去撒嬌道歉，但這件事情帶給她的影響很大：「我被罵到身心靈受傷。」因為當初是第一次去上《玩很大》，整個人鬥志高昂頻推薦自己很強一定要當第一棒，怎料一上場才發現是獨木橋關卡，而怕高是她唯一的罩門。

果不其然一下來就被趙哥罵「妳真的很不認真」，滿腹委屈的狀況下看到趙哥擔任第二棒要挑戰高空彈跳也是在上面「盧」很久，氣得在憲哥（吳宗憲）面前罵說：「我就是生氣他自己也不會還敢酸我！」因此在這一集嚇大前輩特輯時要扮鬼嚇趙哥。

▲蕾菈說趙哥自己不會還敢酸她。（圖／翻攝自綜藝大熱門YouTube）

趙哥一聽到公園遊樂器具突然掉下的聲音和搖搖木馬自己晃起來就嚇了一跳，但還是故作鎮定安慰「我們是基督徒不用怕，我是基督徒不信這個」，接著看見假的白衣女鬼掉下來叫超大一聲，在車上又發現蕾菈假扮的女鬼整個人嚇慘了。

▲趙哥被嚇慘了。（圖／翻攝自綜藝大熱門YouTube）

▼【連憲哥都不放過～史上最大膽企劃！！演藝圈大哥我照嚇！】綜藝大熱門 190612。（影片／取自綜藝大熱門YouTube，如遭刪除請見諒）