楊皓如談代理孕母　盼夫妻討論輪流生：應該沒有媽媽會反對

記者王靖淳／綜合報導

女星楊皓如平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（12）日她發文分享自己對於「代理孕母」議題的看法，同時也表示：「這個法案應該沒有媽媽會反對。」

▲楊皓如。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

▲楊皓如。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

楊皓如一開頭便表示：「代理孕母這個議題，我有不同的想法！」並拋出一個假設，「能不能在科技這麼發達的時代」，讓生兒育女的生理限制被打破。她認為，或許懷孕生產這件事能有更多元的選擇與空間，接著她將生小孩比喻為現代夫妻討論子女姓氏的過程，期望有朝一日，生小孩能像決定孩子跟誰姓一樣，透過「夫妻理性溝通討論後共同決定」，甚至達到一種公平的輪替機制，讓夫妻倆坐下來商量：「這胎要誰生？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼楊皓如。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

▲楊皓如談代理孕母議題。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

楊皓如還幽默地在文末標記「#代理孕父」以及「#無異議通過」，笑稱如果她的預言成功實現，「之後的陪產照就會不一樣了！不變的是一樣很溫馨呢，父母更能體諒彼此在生產時的喜怒哀樂了！好期待。」貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，不少人紛紛留言表示「支持」、「我真的笑了」、「如果可以～真的很棒！」

▲▼楊皓如。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）

▲楊皓如談代理孕母議題。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

