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吳慷仁自曝21年前舊照！　網一看左邊「逗號瀏海同學」秒歪樓：比你帥

記者韓景樺／綜合報導

演員吳慷仁出道12年，擁有不少叫好又叫座的影視作品，近期演出話題台劇《我們與惡的距離》，影帝級演技再度成為觀眾討論話題。演技精湛、外貌帥氣的他是不少人心中的男神代表，但13日他難得曬出20多年前舊照，還自嘲當時的自己根本是「綠葉型」人物，負責凸顯身旁同學的帥。

▲▼吳慷仁的國中舊照被說同學比較帥。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

▲吳慷仁的國中舊照被說同學比較帥。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

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吳慷仁近日在整理國中同學給的照片，看著當年的自己和同學們相處融洽、勾肩搭背的出遊照，不由得感慨發文：「看著照片能一直保持的聯繫到現在，實在好難得～我的和平國中同學們（臭男生）...」

當時的吳慷仁身形清瘦，留著中規中矩的旁分頭，鼻梁上還頂著一付圓框眼鏡，整個人看來有種斯文的書生氣質，和現在實力派男神的氣場有些落差。

▲▼吳慷仁的國中舊照被說同學比較帥。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

▲▼吳慷仁的國中舊照被說同學比較帥。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

▲吳慷仁國中身型瘦弱，還戴著圓框眼鏡。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

而站在吳慷仁身邊的同學多半膚色健康，五官輪廓也十分深邃，其中一張照片中，站他左邊的同學甚至還留著超時尚的「逗號瀏海」，讓吳慷仁20多年後再看到這些照片，也忍不住「淚水縱橫」，大呼：「要是你們身邊沒有我這種綠葉型同學，怎麼會突顯你們當時的帥！」

▲▼吳慷仁的國中舊照被說同學比較帥。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

▲吳慷仁PO國中舊照，3人合照中最左邊的同學被讚帥。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

粉絲看了也直率坦言「那個時候他們真的比你帥耶」，讓二度受創的吳慷仁淚奔親回：「不用再重複了～」至於當年帥同學的近況，吳慷仁也直言他們都已經是人夫，甚至已經是「3個孩子的爸」。不少人看到影帝曾經青澀的一面，也得出逗趣又中肯的結論，「這故事是告訴我們，不要忽略身邊戴眼鏡的綠葉同學」。

▲▼吳慷仁的國中舊照被說同學比較帥。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

▲吳慷仁透露國中同學當爸了。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

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