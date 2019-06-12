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謝忻小花癡形象黏阿翔　馬國畢曝「兩人節目互動」沒避嫌

記者林奕如／台北報導

阿翔和謝忻爆出不倫戀，12日照常民視《綜藝大集合》台中錄影，主持人、嘉賓陸續從台北出發，馬國畢是嘉賓之一，他接到《ETtoday星光雲》電話，表示有看到新聞，是否錄影會尷尬，他說：「其實滿好奇。」因為錄影真的沒有任何異狀，就很正常互動。

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▲謝忻阿翔。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大集合）

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▲謝忻、阿翔主持《綜藝大集合》。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大集合）

阿翔和謝忻同門，彼此曾說過就像兄弟一樣，2018年底他們在車上密會48分鐘，又被拍到一起回台，共同好友浩子更替兩人背書：「絕對不可能！」謝忻當時為了撇清關係甚至脫口：「他（阿翔）就不是我的菜，真的不可能，我喜歡比較高的男生。」她也強調阿翔就是她的人生導師。

▲謝忻發文：我偷吃。（圖／翻攝自Instagram／阿翔、謝忻）

▲謝忻和阿翔爆出不倫戀。（圖／翻攝自Instagram／阿翔、謝忻）

被拍到路邊激吻照，阿翔、謝忻12日一大早照常下台中錄影，嘉賓馬國畢說：「目前沒有接到消息。」馬國畢上節目多次，他也說，他們從以前合作10年關係，現場曖昧、親密舉動都沒有，頂多就是討論工作流程、怎麼遊戲，完全沒有想到特別照片流出來。

▲《綜藝大集合》伊伊配對馬國畢，她不禁淚喊：「我不要～。（圖／民視提供）

▲馬國畢是《綜藝大集合》常客。（圖／民視提供）

之前爆出車上密會，馬國畢說，「大家會虧他們，他們也大大方方，沒有刻意說避嫌，我們也都不會覺得怎麼樣，很正常互動態度。」謝忻節目上形象設定小花癡形象黏阿翔，阿翔反而會厭惡喊：「走開啦！」他們就互相虧來虧去。

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