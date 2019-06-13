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金曲30／ØZI出道1年被看重：很不真實！　入圍6項感性憶過往

記者盧薇淩／專訪

2018年以新人之姿出道，ØZI以個人首張專輯《ØZI：The Album》入圍金曲30六獎，其中包含歌王、專輯、製作人、新人大獎，這對出道僅一年的他是莫大鼓勵，以「受寵若驚」4字形容入圍至今的自己。但對於得獎於否，他強調不是「官腔回應」，而是真心認為每位入圍者作品都各有特色，光是入圍6項就已是非常大肯定，「（得獎）我不敢想。」

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▲▼金曲獎專訪 ozi入圍歌王專訪。（圖／記者張一中攝）

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▲ØZI入圍金曲6項大獎。（圖／記者張一中攝）

入圍名單公佈那天，ØZI正在美國工作，那時是晚上9點，他邊吃漢堡邊看直播，「原本覺得唯一有希望是新人獎，後來一個、兩個入圍接著來，看到手都在抖。」喜訊公布後，祝賀訊息接連而來，爸爸陳文彬、媽媽葉璦菱也替他興奮，最令他驚訝的是，平常個性冷靜又內斂的爸爸，竟然嗨喊：「wow,so crazy！」ØZI笑說：「他平常頂多講so nice，不太會用到crazy這字，這是他最大情緒了，爸媽都很興奮。」

▲▼金曲獎專訪 ozi入圍歌王專訪。（圖／記者張一中攝）

▲ØZI不敢想得獎一事。（圖／記者張一中攝）

這次入圍6項，問起得獎勝算，ØZI表示，並無最有把握能拿的獎項：「不敢想，我覺得入圍六項就夠了，平常心。」這次入圍作品風格多元，誰拿獎也說不定，「當然我做的很獨特，但別人也很獨特，要怎麼競爭？光入圍就是肯定了，就看到時誰得獎吧。」不過入圍以來，許多人常要他想得獎感言，也說「你一定會中」，這些話在他耳裡聽來，反而有些壓力，笑說：「我就是左耳進，右耳出，算是怕失望。」

ØZI坦言最想得到編曲及製作人獎，出道前本來就想走幕後工作，直到近一兩年才把狀態拉到幕前，幕後到幕前調適得如何？他說：「一直以來算還蠻淡定接受這一切，唯有走到螢幕前，我的音樂才有辦法讓更多人聽到，這是我在乎的。」攤開這次入圍名單，有孫盛希、Karencici、Leo王等朋友都入圍，「我跟希希說，不管我們誰得就折一半給對方。」

這次金曲獎入圍作品相當多元，搖滾、嘻哈、R&B都有，對於以往嘻哈文化總被人為是小眾、次文化，近年來有越來愈多人重視喜愛，光歌王獎項就有ØZI、LEO王是嘻哈歌手，可說金曲獎別開生面。ØZI有感地說：「其實美國、韓國，嘻哈一直以來都是主流，這次金曲文化改變，接受度變高了，非常欣慰及開心，希望這文化可以一直往前進。」

出道1年就拿下好成績，入圍後ØZI回想做音樂以來的過程，「我覺得很突然，很感謝，大家都是放百分百的努力創作，我很幸運做每件事都有回饋。」從歌曲躍上數位排行榜、開首場個人演唱會秒殺、受邀至紐約時裝周，還有替天后蔡依林製作《腦公》等等，他說：「突然被重視很不真實，一切都來得很快。原本預計花3到4年才能做到的事，1年就做到了，金曲獎讓我更知道，我走這條路是對的，要繼續前進。」

▲▼金曲獎專訪 ozi入圍歌王專訪。（圖／記者張一中攝）

▲ØZI回想努力的自己，也感謝夥伴相挺。（圖／記者張一中攝）

回想幾年前，還不是ØZI、只是陳奕凡時，他和好友呂世軒在101頂樓聊天，感到沮喪時，呂世軒鼓勵他「一定做得到」，接著引薦新樂園夥伴米奇、剃刀蔣，及熊仔、starr chen、迪拉胖、蛋堡等人給他，說起來感謝名單列不完，他感激地說：「一路上提拔我的人太多，最幸運的是身邊有伙伴，大家都是我的貴人。」

屆時金曲紅毯，ØZI將和新樂園夥伴米奇、剃刀蔣一起現身，笑說爸媽拒絕陪他走上紅毯，「他們說不用，就是在家看直播就好。」入圍後阿姨利菁稱讚他「這世代周杰倫」，受訪聽到這盛讚，ØZI馬上大喊：「我害怕這句話！拜託別這樣講～周杰倫在華人佔有無法取代的地位，他的影響力太扯，想要成為誰誰誰，那我反而想成為這世代的ØZI！」

▲▼金曲獎專訪 ozi入圍歌王專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼ØZI染著一頭紅髮，個性直率又不失態度。（圖／記者張一中攝）

▲▼金曲獎專訪 ozi入圍歌王專訪。（圖／記者張一中攝）

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