金曲30／許富凱5槓歌王關廁所檢討　今年再入圍：拜拜不提得獎了

記者盧薇淩／台北報導

31歲的台語天王許富凱6度入圍金曲台語歌王，11日舉辦入圍記者會，他透露最近壓力大，後腦勺長出白頭髮，還特別去染黑遮蓋；他入圍金曲6次都無緣奪獎，透露每次落馬後回家，總把自己關在廁所裡半小時思考，再拿出自己與得獎作品比較，檢討哪裡可以做更好，今年對於是否得獎已不敢想太多，不過以往每年推一張專輯，今年想放慢專輯計畫，宣布今年不會發片。

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▲許富凱六度入圍金曲歌王。（圖／記者黃克翔攝）

許富凱透露，父母親友、鄰居對得獎抱有期待，苦笑說：「我一定要比他們更堅強。」他坦言過去金曲沒得獎，爸爸的確有受傷，但還不忘安慰他「還年輕啦、還有機會」，他笑說：「我跟我爸一樣渴望得（金曲）獎。」典禮當天他想穿紫色內褲走紅毯，「這次要紅到發紫！」不過沒有特別去廟裡許願，「我現在去拜拜不會再提這件事了，我去羅馬的許願池，也是許願10年內還想回來義大利。」

當金曲失利或心情不好時，許富凱總會把自己關在廁所裡，最久待上半小時，「我想要一個人安靜一下，檢視一下哪裡不足，廁所是很好療傷的地方。」不過他笑說，有時裡面關太久，媽媽會敲門說：「快出來啦～我要洗澡了！」讓他只好快收拾心情，先「讓出」廁所。

▲許富凱失落時把自己關廁所。（圖／記者黃克翔攝）

許富凱訪問時宣布，今年不推出新專輯，「看其他前輩也都兩三年才一張，我都一年一張，我現在不想急迫，哪邊不足就去加強，想要好好放慢腳步、好好跟音樂人合作，不用每天都這樣趕，不止我壓力大，老師他們也說壓力好大，因為我很龜毛，時不時要被我騷擾。」

他是高雄旗山人，許多家鄉長輩因行動不便，無法跑太遠看他演唱會，於是他想要找機會回旗山開唱，「有時聽到哪個長輩又走了，曾問過我什麼時候要回來開演唱會的長輩，一一離開」，有感於最近演藝圈前輩賀一航、馬如龍一一離世，更領悟無法預知人生下一秒的變化，不管金曲是否得獎，都想回饋鄉親，返鄉開唱。

▲▼許富凱宣布今年不推出專輯。（圖／記者黃克翔攝）