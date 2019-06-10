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入圍大獎確定缺席金曲！　他們找「老爸們」代打上陣走紅毯

記者盧薇淩／台北報導

台灣本土獨立樂團「落日飛車Sunset Rollercoaster」，將在9月13日晚上7點30分於TICC國際會議中心舉辦新巡演「貳零壹玖落日飛車「出差」 台北演唱會」，找來安溥及9m88兩人助陣，特別的是，這兩位會寫又會唱的女歌手並非擔任嘉賓，而是分別展現他們在歌唱以外的才華。

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▲▼落日飛車金曲獎缺席由爸爸代替上陣 。（圖／夕陽音樂提供）

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▲落日飛車確定缺席金曲獎，由爸爸代替上陣 。（圖／夕陽音樂提供）

去年在小巨蛋連開兩場的安溥出任演唱會製作人及導演，而平常就對時尚潮流掌握度高9m88，則獲邀為落日飛車6位大男生擔任「造型師」，讓團長國國笑說：「像是天上掉下來的禮物！作夢也沒想過能同時邀來這兩位才女一起跨刀合作，最重要的是，讓這麼會唱歌的她們跨刀，竟然要暫時封麥，真的很感謝他們願意貢獻唱歌以外的才華！」

不過入圍這次金曲獎最佳樂團獎，落日飛車也向《ETtoday星光雲》透露，確定無法出席6月29日的頒獎典禮，當晚還在回台灣的飛機上，於是6位團員決定請出自己的爸爸們出席金曲獎，並給爸爸造型費，讓他們買西裝打扮帥氣，代替落日飛車出征走上紅毯，十分特別。

▲▼落日飛車金曲獎缺席由爸爸代替上陣 。（圖／夕陽音樂提供）

▲落日飛車9月演唱會將找安溥及9m88跨刀助陣 。（圖／夕陽音樂提供）

先前幾次在表演上的合作，安溥常常給予落日飛車具體性的建議，在幾位團員的眼中，安溥就像個「智者貓頭鷹」，既有智慧又有哲理，團長國國表示：「安溥經驗老道、講話客觀，加上又有高度審美觀，最重要的是她能理解我們的獨特幽默感，請安溥來幫忙擔任製作人及導演的角色，想必能激盪出許多火花，讓飛車在TICC的演出除了迷幻與浪漫之外，在藝術視野上一定能向上提升！」

值得一提的是，最近得知安溥懷孕好消息的落日飛車，都覺得是「好運（孕）到」好兆頭，更覺得安溥是「幸運星」，因此除了為安溥開心之餘，對於她的生理狀況都十分關心；團長國國表示：「原本擔心安溥懷孕後還要操煩我們的演唱會怕她太累，但在跟安溥合作的過程裡發現她的運動細胞很好，只要是在桌子上的運動，舉凡手足球、桌球、撞球、桌遊，安溥都很擅長，在加上她總帶我們一股很安心的力量，讓我們無後顧之憂的為台北場衝刺！」

由於開唱日期其實離安溥的預產期很近，落日飛車表示：「我們都一致覺得她應該是的表最強孕婦！如果說真的遇到她在演唱會途中要生產，我們決定唱完後第一時間趕去醫院為她跟寶寶慶生！」

雖說找安溥跟9m88來擔任演唱會製作人、導演及造型師，但落日飛車的團員們其實想在演唱會上邀這兩位才女上台即興合作，團長國國表示：「因為這兩位女神要忙的事情太多了，我們還在評估她們上台跟我們合唱機會，畢竟從來沒有樂團演出時能突然cue導演還有造型師上台，更何況還在TICC開唱！如果成真，那真的是前無古人、後無來者！」

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落日飛車, 金曲30, 第30屆金曲獎

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