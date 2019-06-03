金曲30／王艷薇中毒嗓搶獎！　被解約陷低潮..謝和弦陶山救援

記者盧薇淩／專訪

馬來西亞歌手王艷薇推出專輯《框不住的艷薇》，曾被稱有「中毒嗓音」的她，入圍金曲30最佳新人獎，對手有ØZI、厭世少年及Karencici等6位歌手，她受訪時透露，當天和人在大馬的媽媽同步看直播，一聽到自己出現在名單內，她忍不住興奮大叫，「我一直『啊啊啊啊』地叫，那天心跳真的超快！」為了平復情緒，她拿起吉他彈了3小時，藉音樂穩定心情。

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▲歌手王艷薇入圍金曲獎最佳新人。（圖／記者湯興漢攝）

王艷薇個性直爽，但唱情歌的嗓音令人一聽難忘，替網路劇《紅色氣球》演唱的《框不住的愛》爆紅，更有《保存期限》、《天使親吻過的聲音》等歌曲。王艷薇說，從沒覺得自己會入圍，所以一聽喜訊激動大叫，笑說那天很像跨年夜，「手機訊息一直來，很像跨年的祝賀訊息，世界都在為我放煙火。」後來索性關掉手機，彈了3小時的吉他，「緩解一下緊張情緒。」

▲馬來西亞歌手王艷薇18歲來台念書。（圖／記者湯興漢攝）

從小熱愛音樂，台灣是華語音樂主流發源地，她18歲來台念大學，就是為了能當歌手，「從9歲有記憶以來，我們只要打開電視機、收音機，全都是台灣的流行歌，跟著媽媽聽民歌，被台灣華語歌曲包圍長大。可是能被台灣音樂深深感動，我想要去尋根、朝聖取經。」憶起12歲時在大馬看王心凌演唱會，當時被台上絢麗、可愛的王心凌感動，「她好可愛，我希望可以跟她一樣，很喜歡！」

獨自來台唸書，偶爾也感到孤單，當時住六人房宿舍，王艷薇在房間練歌，被室友稱讚好聽，但有次洗澡時，卻聽到室友偷偷討論說：「她是不是故意的？每次在房間裡唱歌很吵，有沒有這麼過分啊。」表面上總稱讚她，卻在背後議論，讓當時的她內心十分受傷，也因為忙著做音樂，坦言忽略了課業，苦笑說：「同學應該都很怕跟我同一組吧。」

▲王艷薇遇到貴人陶山、謝和弦。（圖／記者湯興漢攝）

打扮得很搖滾、帥氣，用外表武裝內心不安的自己，大二參賽《華人星光大道》，後來被豐華唱片簽下，卻在畢業時被公司解約，當時面臨最大的迷惘與低潮。接著投履歷到各個唱片公司被拒，當感到迷惘時，被現在的老闆兼恩師陶山簽下，她說：「我跟陶山9年前就認識，他在網路上聽到我的歌，但他一直說不想簽藝人，直到我寫了《保存期限》才感動到他。」

除了陶山之外，謝和弦也是重要貴人。某天突然收到臉書暴增的交友邀請，才發現是謝和弦轉發了她的歌曲，「那感覺很微妙，我私訊扣哥感謝，他只發給我一個瞇眼貼圖。」一直以來都是「網友」，某次王艷薇去台中參加音樂祭，吃自助餐時驚見謝和弦就坐在隔壁桌，兩人的相認過程十分奇妙。時至今日，陶山和謝和弦常說「我們會讓妳發光、幫妳做歌」，三人宛如兄弟般的革命情感，讓她非常感恩。

▲王艷薇回想做音樂過往，忍不住落淚。（圖／記者湯興漢攝）

「我終於不是局外人了，終於走進去了！」原以為金曲獎與自己無關，入圍後，王艷薇腦中閃過做音樂的過往，宛如人生跑馬燈般，往事歷歷在目，「我們家收音機是擺在地上的，想到以前我常坐在我家地上牆角聽歌，這麼陶醉、這麼喜歡。」想著一路走來辛苦的自己，想著想著忍不住落了淚，「命運很神奇，曾打算就回去馬來西亞了，感謝我沒有放棄。」