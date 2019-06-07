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金曲30／男友飛來台！Karencici遠距穩交2年　入圍瞬間跨海閃

記者盧薇淩／專訪

憑藉《SHA YAN》專輯，華研新人Karencici入圍第三十屆金曲獎《最佳新人獎》、《最佳演唱錄音專輯獎》，音樂特色及自我風格備受矚目，公布入圍當天，她和同門的F.I.R、李友廷在大陸演出，得知喜訊當下心情平靜，反倒是在美國越洋連線看直播的男友很激動，「每報一個名字，他就一直截圖傳來給我。」

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▲▼Karencici金曲專訪 。（圖／記者盧薇淩攝）

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▲Karencici入圍金曲新人獎。（圖／記者盧薇淩攝）

當天下午正在妝髮準備上台，同事們看著直播，一聽到Karencici的名字全興奮尖叫，反倒她相當冷靜，若無其事繼續化妝，「我就是裝沒事，先把妝先化完，同事也問我為什麼很冷靜。」當時在美國的男友也收看直播，雖是美國時間凌晨3點，但任何一個獎項都瘋狂截圖給她，直喊「good job!!」比她更激動。

兩人交往至今近2年、感情穩定，典禮當天，男友跟媽媽會專程從美國來台，Karencici將跟媽媽及恩師王治平一起踏上紅毯，男友也會陪同到場，她笑說：「媽媽可能會比我還辣。」男友雖先前在美國時跟媽媽見過，但這次也會是3人首次一起見面，金曲獎意外促成巧妙機緣。雖和男友是遠距離戀情，Karencici說，平時各自忙碌，男友從事音樂製作相關，有共同話題可互相分享及交流，入圍金曲獎更紅後，男友不擔心？她笑說：「還是有擔心啦，但我也不太會社交，是很容易尷尬的人，不太會認識其他的異性。」

▲▼Karencici在南韓先出道。（圖／華研提供）

▲Karencici和男友遠距離交往2年。（圖／華研提供）

新人獎有7位新人角逐，Karencici表示最欣賞ØZI，「他這張專輯很完整，我認為是最強的，從他以前還沒出專輯、把歌放網路就在follow了，到現在他做的每件事都很聰明。」不過對於得獎，她馬上說：「我覺得不會得耶，其他人都太厲害了，我真的覺得入圍就是肯定，雖然這句很官腔，但以新人來講，有入圍就足以讓我繼續下去了。」

▲▼Karencici金曲專訪 。（圖／記者盧薇淩攝）

▲Karencici不認為自己會得獎。（圖／華研提供）

對於獎項平常心，Karencici把頒獎典禮當成「見世面」場合，她笑說最想遇到偶像蔡依林，自從創作《紅衣女孩 Lady In Red》後，都還未見到她本人，問起見面後要說什麼？Karencici想了一下笑說，「就跟她say hi，然後合照吧。」

Karencici創作能量豐沛，除了蔡依林的《紅衣女孩 Lady In Red》與其他創作者共同創作，也曾替田馥甄、林宥嘉寫歌。提到寫《我們與惡的距離》主題曲《別讓我走遠》，林宥嘉聽了demo後表示喜歡副歌，但主歌要她來回改了將近10個版本才定案，見到師兄的要求完美，才能促成好作品，她也謙虛說：「我算是很幸運，其實沒經歷過太辛苦的事情，如果早一點發片，或許效果不會這麼好，當時創作能力也還不夠，還沒有準備。」至於得獎後，沒有太大願望，「就繼續坐下張專輯。」

▲▼Karencici金曲專訪 。（圖／記者盧薇淩攝）

▲▼Karencici創作能量豐沛，曾替蔡依林、林宥嘉、田馥甄作曲。（圖／華研提供）

▲▼Karencici金曲專訪 。（圖／記者盧薇淩攝）

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金曲獎, 第30屆金曲獎, karencici

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