原來做一張專輯這麼難！　幕後過程大公開..陳子鴻揭爆淚辛酸

記者盧薇淩／專訪

金曲獎每年6月舉行，是幕前、幕後所有音樂人一大盛事，頒獎典禮上，揭獎人撕開手上密封的信封，音樂界「大考」終於放榜，才一切塵埃落定。但在此之前，不少人用三五年時間，才做出一張專輯，他們通常用「生產」這動詞，因為每張作品都是懷胎幾十個月才誕生的孩子，只是鮮少人注意到背後這些心酸血淚、辛苦點滴。

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▲陳子鴻分享音樂製作過程。（圖／記者林敬旻攝）

陳子鴻建中、政大社會系、政大EMBA碩士畢業，是演藝圈內眾多天王后幕後推手，舉凡江蕙、張惠妹、李玟、許如芸、戴佩妮、蕭亞軒、劉德華、張學友等樂壇歌手都與他合作過。許多圈內音樂人受他真傳，年已54歲的他仍不斷進修，公司喜歡音樂目前正在培訓男女團，也有個人之姿的solo歌手，至今仍在大學教書，傳承音樂想法。

去年擔任金曲獎評審團主席，今年卸下評審任務，這次《ETtoday星光雲》沒請他分析預測入圍者，而是請他聊聊製作一張專輯的過程。從歌手決定要發片，經過A&R（artist and repertoire）、收歌、填詞、編曲、混音、企劃、設計、包裝到最後做出專輯，接著發稿、開記者會、跑通告宣傳，幕後到幕前一連串，並非一己之力能完成，背後是不斷地討論、砍掉重練，甚至疲憊、沮喪。

▲陳子鴻曾替許多天王后打造歌曲。（圖／記者林敬旻攝）

哪個環節最重要？陳子鴻說：「每個環節都重要，但我覺得最關鍵是A&R，判斷藝人的特色及發展性，預測及定位藝人的風格、整體走向。」他將A&R比喻成廚師挑選食材，如何從滿桌的精選原料中，找到最適合下鍋的材料，並將其烹調成一道道美味又難忘的美食，「不是只有寫寫歌、錄個歌而已這麼簡單！」

如同其下參賽過《聲林之王》的新人歌手許莉潔，嗓音獨特有磁性，當製作部收歌前，就需先A&R定位出一個適合她風格，也定調曲風範圍，可以是輕快、抒情、R&B或搖滾，但不能與A&R的風格相差太多，因此整張作品才有完整性，代表A&R有著決定性的重要性。

▲陳子鴻目前正培訓男女團。（圖／喜歡音樂提供）



從定位走向後陸續收歌，從海量的Demo中精選10首歌曲，再開始進行配唱、錄音。即便實力堅強、在大小選秀比賽中打敗許多高手，奇妙的是不少新人進了錄音室，彷彿震撼教育的開始，在此黑暗神秘的空間中只有自己，透明玻璃外的副控室，每個音、每個咬字放大得一清二楚，一句詞、一個音被製作人要求重唱是家常便飯，錄音花上幾個小時，時常從黑夜到天亮。

陳子鴻笑說：「不知為什麼，很多新人第一天來錄音都會說自己感冒，喉嚨不舒服、狀態不好。會有一段磨合期，他們通常會開始懷疑自己，『我是不是不會唱歌？』」近期剛從《聲林之王》拿到季軍出道的新人歌手許莉潔，首次錄音因太受挫爆淚，回首過往，許多唱將級歌手剛出道時也常淚灑錄音室，面對製作人的嚴苛、對自己的要求，常在沮喪、重振勇氣歷程中不停反覆，才磨出一首動人歌曲。

常在錄音室開罵嗎？陳子鴻表示，錄不好罵人沒用，只增添歌手心理壓力，無法放鬆、更唱不好。踩到「地雷」暴怒的反而是工作態度，「唱不好我不會生氣，而是你沒有比我認真，沒有在來之前把歌練好，你有沒有想過這句該怎麼唱、音要拉幾拍，歌詞是什麼意思？」要配唱的歌手及歌曲不少，錄音前他總會準備好每首歌的樂譜，歌手一唱錯馬上發現，音準、唱腔、口氣、情感，進錄音室就是一大考驗，「通常他們都以為把歌練好了，但進錄音室才發現，還差得遠呢。」

▲陳子鴻透露，不少新人歌手進錄音室非常衝擊。（圖／記者林敬旻攝）

「為什麼要簽你？看上你什麼？」從著手籌備專輯開始，需時刻抓住這些問題不放，找到符合市場需求的藝人可遇不可求，「看藝人是綜合分析，也會和公司同事開會問大家意見，每個歌手定位不一樣，需要有製作人挖掘潛力。」歌手也需常常反問自己，被看中的特質為何？為什麼被喜歡？牢記自己的優勢，把優勢及長處適當運用，不能一成不變，但也要有符合市場需求的作品，「對很多消費者來說，聽的就是好聽、順耳，不要假會，其實很多千古流傳的歌都很簡單。」

錄製好歌曲後，還要經過專業的後製，最後交給專業設計師，設計實體專輯的包裝概念，接著找專業攝影師拍攝主視覺，加上美術、繪畫到專輯的材料、內容物巧思等，才產出一張摸得到、有溫度的專輯。最後拿著這張專輯成品，交由宣傳人員發新聞稿、記者會訪問、上節目通告，並在各大電視、電台播送，或是網路、自媒體不停地行銷廣告，才「可能」成為一張，甚至一首能被記得的歌曲。

誕出一張專輯，短則幾個月、長則好幾年，越A咖級歌手對作品更是吹毛求疵、力求完美。和許多歌手合作過，陳子鴻舉林俊傑為例，從他剛出道的青澀，至今已成天王，一路看林俊傑走來，他說：「我是越來越佩服他，從寫歌、唱歌的表演，非常有天份之外，絕對比別人更認真。這是很多成功歌手的特質，越是比別人聰明、有天份，給自己壓力越大。」

▲陳子鴻一路看著林俊傑成長，敬佩他不斷超越自己。（圖／JFJ PRODUCTION）

一首雋永的好歌，並非短時間一蹴可幾，更非一段1小時的訪談能說盡，在充滿專業又思慮精細的過程中，問起哪個環節時常歷時最久？陳子鴻笑說：「運氣好什麼都快！很快收到適合的歌，錄音、製作都很快；運氣不好時，有時做到中段砍掉重練或大轉彎，這些都有可能！」

然而如今網路串流的時代，歌手與公司常討論，是否還要發行實體專輯？畢竟聽眾及粉絲收聽歌曲，已習慣在網路平台收聽，月繳一個固定費用，方便又選擇多元，從諸多數據來看，數位收聽歌曲已佔收聽習慣大多數，實體專輯轉為收藏價值。而這些實際面的考量，就連蔡依林，已是銷量保證的天后級人物也曾有推出實體專輯的疑慮，不過無論最後呈現在饕客面前的美食樣貌為何，下肚後能回甘再吮指回味的基本，仍是有故事的歌詞、動人的旋律。

▲▼陳子鴻創立喜歡音樂，挖掘出戴佩妮等歌手潛力。（圖／JFJ PRODUCTION）