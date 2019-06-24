金曲30／蔡依林淚：我都走過來了！「表象回歸內在」入圍7大獎

記者盧薇淩／台北報導

天后蔡依林（Jolin）2019年底推出專輯《UGLY BEAUTY》，上張專輯從自身觀點去探討社會上各種表面現象，這次新作品回歸內心層面，也多了許多「實驗性」的成份，從企劃到製作、到每一支MV曝光，給足歌迷驚喜，她今年一舉入圍第30屆金曲獎7項大獎，和林憶蓮並列本屆金曲入圍大贏家。

▲蔡依林以《UGLY BEAUTY》入圍金曲獎六項大獎。（圖／索尼唱片）

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回顧《UGLY BEAUTY》，這張苦熬4年的作品，過程中多次砍掉重練，只為做到更好。蔡依林為此更自組音樂寫作營，到台北、曼谷及斯德哥爾摩和各地音樂人撞擊合作，新專輯參與了6首歌的創作，Jolin表示：「自由的創作過程中，我探索出讓自己感動的聲音，而且跟不同的創作營合作，給我很大的推進力，一起做音樂討論、用不同的語言方式去表達你想要什麼，除了蠻過癮、蠻好玩之外，作品應該會讓大家聽了跟我一樣很有感覺！」

實驗性加上曲風不同以往，Jolin秉持「忠於音樂」的直覺，她說：「我就是想試！」專輯製作過程中，她喜歡自問自答，也非常好奇、察覺女性力量及影響力，原本新專輯想探討「什麼是女人？」但投入過程中，發現自己才是最佳的「實驗對象」，她說：「一直覺得我在女性這個角色少了一點東西，雖然大家看我外表像公主，但我一直覺得內心是個男人！這樣的衝突點像是漩渦一樣，讓我不由自主地想要去研究。 」

接觸心理學大師榮格的書後，蔡依林開始挖掘內心世界，回顧過去被批評香腸嘴、花枝裝，從外表到每一個作品，無不被放大檢視，當面對自己不完美的一面，她開始透過「寫日記」整理思緒，但也因此獲得許多反饋、愛與同理心，而這些自我省思與情緒探索，成為《UGLY BEAUTY》專輯構想的重要出發點，唱進許多對自己不認同、沒自信的聽者心理。

▲蔡依林專輯探索自己內心，並鼓勵更多聽者。（圖／索尼唱片）

回顧當年的自己，Jolin在發片記者會上落淚，她邊哭邊說：「我都走過來了，你也可以！」她表示很心疼過去的自己，也感謝自己勇敢走過這樣的魔鬼時期，現在的她打破過去的想法，不再將追求完美視為目標，更了解自己的能耐，反而更有自信。

蔡依林至今獲得4座金曲獎做，包括於2007年憑藉專輯《舞孃》獲得歌后[1]、歌曲《今天妳要嫁給我》獲得年度歌曲獎[1]，並於2013年憑藉歌曲《大藝術家》獲得最佳年度歌曲獎[2]，於2015年憑藉專輯《呸》獲得最佳國語專輯獎。她至今獲得10座金曲獎提名，是金曲獎史上憑藉以舞曲為主的專輯入圍與獲獎數目最多的歌手，而專輯《呸》金曲史上入圍數目最多的三張專輯之一，與周杰倫《范特西》及張惠妹《阿密特》齊名。

這次金曲獎，蔡依林入圍年度專輯獎、年度歌曲獎、最佳國語專輯獎、最佳單曲製作人獎、最佳音樂錄影帶獎、最佳演唱錄音專輯獎以及最佳國語女歌手獎7項大獎，共同角逐歌后的人選有林憶蓮、艾怡良、孫盛希及岑寧兒。面對對手來勢洶洶，蔡依林能否再拿一下座金曲歌后，靜待6月29日金曲頒獎典禮當天揭曉。