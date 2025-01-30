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南韓4男神19禁情慾片推薦！　孔劉談不倫戀、宋承憲「車震戲」尺度拉滿

記者劉宛欣／綜合報導

南韓文化近幾年來在國際上發光發熱，除了KPOP、韓劇以外，韓片也是各大國際獎項的常客。各種電影類型中，不得不提的就有總是在推出同時就成為話題的19禁情慾片，事實上許多知名男神都曾出演過這類作品，在片中挑戰禁忌愛戀，展現裸露身材與大尺度的床戲，且幾乎都是親自上陣，讓觀眾看得臉紅心跳，以下列出4部話題、尺度、口碑兼具的男神主演情慾片，提供粉絲收入片單！

孔劉

孔劉是南韓公認的「公共財」之一，出道以來不斷挑戰各種類型作品的他，也曾出演過情慾片，他不僅擁有英俊的外表，還以完美的身材著稱，被譽為「韓國身材最健美的演員」。他曾在2016年與影后全道嬿合作主演《關不住的誘惑》，在片中大談婚外不倫戀，在家庭責任與真愛之間掙扎，片中浪漫唯美的床戲，搭配兩人對戲時的嬌喘聲，讓人看了臉紅心跳。

▲南韓4男神19禁情慾片單推薦。（圖／翻攝自劇照）

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▲《關不住的誘惑》。（圖／翻攝自劇照）

趙寅成

趙寅成相比其他同年齡層的演員，作品產量較為稀少，直到2023年才靠著《Moving異能》再度登上事業巔峰，吸引大批粉絲。他曾在2008年就挑戰過大尺度19禁電影《霜花店：朕的男人》，該片由趙寅成、朱鎮模和宋智孝主演，描繪了一位只喜男色的君王與隨從隊長之間越界的親密關係。由於朱鎮模飾演的王必須傳宗接代，他因此要求隨從（趙寅成）與王后（宋智孝）發生關係，但這段三角關係最終超展開，趙寅成與宋智孝的激情床戲尺度在當年更是突破觀眾預期，成為南韓情慾片經典。

▲南韓4男神19禁情慾片單推薦。（圖／翻攝自劇照）

▲《霜花店：朕的男人》。（圖／翻攝自劇照）

姜河那

百想視帝姜河那曾出演《繼承者們》、《步步驚心：麗》、《未生》、《山茶花開時》等人氣韓劇，精湛演技與帥氣臉蛋使他成為許多女粉心中的寶藏男神。平時性格憨厚圈粉的姜河那，曾在2015年出演限制級電影《情慾王朝》，打破以往形象，飾演貪女色的紈絝子弟，在片中一場強暴姜漢娜的劇情，挑戰禁忌亂倫的設定，展現出讓人恨得牙癢癢的演技的同時，也突破尺度，裸露臀部展現健美身材。

▲南韓4男神19禁情慾片單推薦。（圖／翻攝自劇照）

▲《情慾王朝》。（圖／翻攝自劇照）

宋承憲

韓流男神宋承憲早年靠著《藍色生死戀》擄獲無數觀眾的心，更創下韓劇最高收視率，成為韓流代表人物之一。他也挑戰過全裸出演的情慾電影《人間中毒》。片中，他同時與小三和正宮展開激情戲碼，大尺度的床戲讓人臉紅心跳。此外，劇中還設計了「男男共浴」的橋段，宋承憲為戲敬業全裸上陣。雖然這段戲最終被剪掉，但他展露出的精實身材，依然讓觀眾大飽眼福。

▲南韓4男神19禁情慾片單推薦。（圖／翻攝自劇照）

▲《人間中毒》。（圖／翻攝自劇照）

▲南韓4男神19禁情慾片推薦。（圖／記者劉宛欣製）

▲南韓4男神19禁情慾片推薦。（圖／記者劉宛欣製）

▲南韓4男神19禁情慾片推薦。（圖／記者劉宛欣製）

▲南韓4男神19禁情慾片推薦。（圖／記者劉宛欣製）

▲南韓4男神19禁情慾片推薦。（圖／記者劉宛欣製）

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孔劉, 趙寅成, 姜河那, 宋承憲

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