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11位韓偶像「藝名超荒謬」！(G)I-DLE當場哭出來　BTS、EXO逃過一劫

記者張筱涵／綜合報導

南韓娛樂圈年年都有數十組偶像新人出道，也因為這樣出道曲、團名和藝名顯得格外重要，不過有些偶像出道前的藝名候補，實在荒唐得太爆笑，讓他們和粉絲現在都超慶幸不是以該名出道，以下整理了多位偶像差點以奇怪藝名出道的故事，一起來看看吧！

(G)I-DLE的顏色藝名計劃

▲▼(G)I-DLE。（圖／翻攝自Instagram／official_g_i_dle）

▲(G)I-DLE險以荒謬藝名出道。（圖／翻攝自Instagram／official_g_i_dle）

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(G)I-DLE出道前，公司曾計劃以「Any Color」作為團名，每位成員對應一種顏色。舒華是白色、小娟是黃色、雨琦是藍色、薇娟則為綠色、Minnie為粉色，若單用顏色搭配這樣的團名還算合理，也不會難以接受，但驚人的是，這些顏色後面都被加上了動物或天空，舒華是白色蝴蝶、小娟是黃色的魚、雨琦是藍色天空、薇娟則為綠色鱷魚和綠色鮪魚、Minnie為粉紅老鼠。MINNIE當年聽到「粉色老鼠」時，更是當場痛哭了出來。

SEVENTEEN DK的「龍八」經歷

▲▼DK。（圖／翻攝自Instagram／dk_is_dokyeom）

▲DK差點叫龍八。（圖／翻攝自Instagram／dk_is_dokyeom）

SEVENTEEN成員DK於2020年曾在《認識的哥哥》中透露，原本是自己準備以「DK」這個藝名出道，而珉奎的候補藝名則為「龍八」和「Eight」等：「當時『龍八』的含義是擁有如八條龍般爆發性的歌唱實力。」

有趣的是，龍八後來經過討論演化，最終被改成The8，這個名字最後是由另一位成員徐明浩所使用，DK則是選擇了擁有「兼顧多條道路」的「道兼」。

BTS柾國差點叫「海鷗」

外送稿用　▲▼ 防彈少年團 BTS 柾國。（圖／翻攝自FACEBOOK／BTS (방탄소년단)）

▲柾國因家鄉在釜山，藝名層備取為「海鷗」。（圖／翻攝自FACEBOOK／BTS (방탄소년단)）

防彈少年團（BTS）的老么成員柾國，從出道以來就被稱為「黃金忙內」，唱跳實力備受肯定，然而，他也曾差點以哭笑不得的藝名「海鷗」出道，據悉，是因為他的家鄉在釜山才會因此取名。

EXO的荒唐藝名提案

▲▼世勳。（圖／翻攝自Instagram／oohsehun）

▲世勳差點叫吳首爾。（圖／翻攝自Instagram／oohsehun）

EXO成員們過去曾在節目上談到出道前的藝名候補，老么世勳當年被取為「서울（音同首爾）」，很巧的是當時的首爾市長也剛好叫「吳世勳」，令人哭笑不得，慶幸的是後來發現藝名和地名的音相同，最終決定以本名出道。不只如此，另一成員伯賢則是差點成了「關羽」。

Super Junior驚險閃過李秀滿的取名之謎

▲▼神童。（圖／翻攝自Instagram／earlyboysd）

▲神童被李秀滿取過「烏龍麵」的藝名。（圖／翻攝自Instagram／earlyboysd）

神童本名申東熙，原本有提議將藝名改為「우동（音：烏冬，意思：烏龍麵）」，因為李秀滿認為他的名字有「東」這個字，加上他的身材圓圓肉肉的才會如此便提議，令人哭笑不得的是，當神童拒絕後，李秀滿又提議「東春」，好在最後還是決定以神童出道。

▲▼利特。（圖／翻攝自Instagram／xxteukxx）

▲利特差點被取為強手。（圖／翻攝自Instagram／xxteukxx）

利特起初被取名為「強手」，李秀滿的意圖是「要在歌謠界成為強者」，但利特並不喜歡這個名字，於是要求改名，結果獲得了意為「上天賜予的孩子」的「神怡」，這讓利特再次吐槽，最終他才得到了意指「這特別的孩子」的「利特」。

H.O.T.的Tony Ahn也差點被取食物名作藝名

▲▼Tony An。（圖／翻攝自Instagram／tntonyan）

▲Tony An的藝名差點被取為Pickle。（圖／翻攝自Instagram／tntonyan）

Tony Ahn本名安勝浩，出道時李秀滿提議他使用「Pickle」（醃菜）作為藝名，因為「Pickle」在英語中通常指醃黃瓜、泡菜等醃漬物。Tony拒絕了這個建議，最終選擇了更符合自身形象的藝名。

出道團體 本名 最終出道名 荒謬藝名
(G)I-DLE Minnie Minnie 粉色老鼠
(G)I-DLE 曺薇娟 薇娟 綠色鱷魚 或 綠色鮪魚
(G)I-DLE 田小娟 小娟 黃色的魚
(G)I-DLE 宋雨琦 雨琦 藍色天空
(G)I-DLE 葉舒華 舒華 白色蝴蝶
SEVENTEEN 李碩珉 DK 龍八
防彈少年團 田柾國 柾國 海鷗
EXO 吳世勳 世勳 吳首爾
EXO 邊伯賢 伯賢 關羽
Super Junior 申東熙 神童 烏龍麵
Super Junior 朴正洙 利特 強手 或 神怡
H.O.T. 安勝浩 Tony Ahn Pickle

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韓國偶像的奇妙藝名, (G)I-DLE, SuperJunior, SEVENTEEN, H.O.T, BTS

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