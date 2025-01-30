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這5組台日韓星竟是朋友！當朋友8年變神仙夫妻　超意外跨國友誼大公開

記者蔡宜芳／綜合報導

許多明星因為接觸跨國工作的機會，而與來自不同國家、背景的同行結下深刻緣份。從許茹芸與南韓女星李清娥的姐妹情，到許光漢與日本偶像道枝駿佑的跨國友誼；溫昇豪、李廷鎮、蔡妍的生肖緣分，以及徐若瑄與Kiroro玉城千春的二十年閨蜜情，甚至林志玲與AKIRA從友情昇華為愛情，都令人相當稱羨！這就跟著《ETtoday娛樂星光雲》一起來看看這些男、女神們的神仙友情故事！

許茹芸、李清娥

許茹芸在2013年嫁給SM娛樂廣告部韓籍高層Mr. Big結婚，成為韓國人妻，她似乎也因此結交不少韓星好友，其中，和她感情最好的朋友之一，就是女演員李清娥。李清娥因為相當喜歡台灣文化，除了工作之外，也經常到台灣旅遊，來台次數早就超過10次，她還曾經飛來台灣觀賞許茹芸的演唱會。

▲▼留稿用。台日韓男、女神跨國友誼。（圖／）

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▲許茹芸、李清娥。（圖／翻攝自許茹芸臉書）

許茹芸在去年曬出和李清娥的合照，親暱形容李清娥是「我的戀人」，並開心寫道：「美好夜晚～第一次知道寶劍先生這麼會唱歌！很驚喜！」她也附上了與朴寶劍的合照，大讚：「寶劍先生最棒！」

許光漢、道枝駿佑

許光漢在去年接拍台日電影《青春18×2 通往有你的旅程》，與日本女演員清原果耶、黑木華及人氣男偶像道枝駿佑合作。其中，他與道枝駿佑的對手戲令觀眾相當印象深刻，而兩位高顏值帥哥雖然相差12歲，卻也意外合拍。

▲許光漢、道枝駿佑。（圖／翻滾吧男孩提供）

▲▼許光漢、道枝駿佑。（圖／翻滾吧男孩提供、翻攝自道枝駿佑IG）

▲▼道枝駿佑收到許光漢送的花。（圖／翻攝自IG）

許光漢到日本參加宣傳活動時，曾經熱情邀約道枝駿佑來台遊玩，還承諾要開車載對方逛逛九份老街。只可惜道枝駿佑11月底來台舉辦演唱會時，許光漢因為服役無法現身，不過他仍貼心送花籃，並在字卡上寫道「等我退伍後再去日本見你」，承諾會與道枝駿佑保持聯絡。

温昇豪、李廷鎮＆蔡妍

温昇豪在2014年曾赴大陸深圳拍攝電視劇《如果愛可以重來》，也因而和韓星李廷鎮、蔡妍結下緣份。温昇豪曾透露，他與李廷鎮、蔡妍三人剛好都是同齡屬馬，彼此的工作人員也很巧地都屬馬，覺得更加有緣，後來拍戲殺青，他便邀請兩人年年相聚，而李廷鎮、蔡妍也真的都排除萬難赴約。

▲温昇豪、李廷鎮＆蔡妍。（圖／翻攝自温昇豪臉書）

▲温昇豪、李廷鎮＆蔡妍。（圖／翻攝自温昇豪臉書）

近來，温昇豪首度監製戲劇《整形過後》，他也特別邀請好友李廷鎮來台參演。李廷鎮表示，既然是好友邀請，當然必須義氣出演，「當年的工作就非常愉快，也想過有沒有合作的機會，之後也發生疫情，三年前昇豪哥來找，跟我說有這樣一部作品，有再一次合作機會當然是好，很期待這次演出，決定這次來拍攝這部戲。」

徐若瑄、Kiroro玉城千春

徐若瑄在1995年19歲時赴日發展，還組成團體「黑色餅乾」發行唱片。當時在東京打拚的她，遇到了同為異鄉客的「Kiroro」主唱玉城千春，兩人雖然起初因為語言隔閡，溝通不是很順暢，卻還是成為了超級閨蜜，而這段友情也維持了20年。

▲徐若瑄、Kiroro玉城千春。（圖／翻攝自玉城千春IG）

▲徐若瑄、Kiroro玉城千春。（圖／翻攝自玉城千春IG）

徐若瑄在去年曾邀請玉城千春一起合作單曲〈翅膀 Wings〉，並在錄製日文版時，利用休息空檔打視訊給對方，向製作團隊介紹好友，隨後就直接邀約好友來台一起演出。而徐若瑄雖然和玉城千春是多年好友，但她其實也是對方的粉絲，直言自己一直以來都「光明正大地暗戀」好友的歌聲與創作。

林志玲、放浪兄弟AKIRA（黑澤良平）

林志玲在2011年遠赴日本演出舞台劇《赤壁．愛》，飾演「小喬」一角。首次挑戰全日文演出的她，在壓力爆表的時候，與劇中丈夫「周瑜」AKIRA相識並結下友誼，只是沒想到，這份革命友情在2018年昇華成了愛情，她也於隔年和AKIRA步入禮堂。

▲林志玲、AKIRA。（圖／翻攝自AKIRA微博、林志玲IG）

▲林志玲、AKIRA。（圖／翻攝自AKIRA微博、林志玲IG）

而AKIRA 2019年在宣佈結婚時，也於聲明中提到，自己和林志玲共演《赤壁．愛》後，就一直維持著友好情誼，兩人交往後，加深了堅定的感情，認定對方是可以攜手共度餘生的伴侶。對於心動的原因，AKIRA透露：「在忙碌的工作中，志玲小姐總是把家人和身邊的人放在第一順位，並透過各式活動，對支持她的粉絲們，給予熱情回應。我看著她，每天付出很多的愛與勇氣，那懷抱著強烈責任感和溫暖的個性，深深吸引了我。」

▲▼留稿用。台日韓男、女神跨國友誼。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲台日韓男、女神跨國友誼。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

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