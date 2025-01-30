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KID父愛爆棚「熬夜苦練」送驚喜給木木！　共識峮峮遭嗆：很花心

記者孟育民／台北報導

《星光雲！RUN新聞》迎來8週年了！主持人KID和峮峮日前在東森廣場台北車站（K區地下街）與粉絲來場近距離的見面會，現場吸引不少人同歡。今（30日）大年初二播出全紀錄，兩人互相爆料，KID開場先感動說：「 8年真的不簡單，換了不少女主持人，一直在換我的女伴。」峮峮立馬吐槽：「因為他花心！」

▲▼《星光雲！RUN新聞》粉絲見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼峮峮和KID現身《星光雲！RUN新聞》粉絲見面會，FEniX也驚喜現身。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼《星光雲！RUN新聞》粉絲見面會。（圖／記者周宸亘攝）

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問到錄製的過程有什麼印象深刻的事情？KID表示：「只有有峮峮在，就是帶給大家很多歡樂，我們錄影根本沒在照行程走，她會去逛街一定要吃東西，沒想到變成渲染整個製作團隊，每次我在日本要休息睡覺了，製作人就會帶頭「我們要去買東西」。」峮峮不只影響製作人，最後連KID老婆都會跟著她們一起去逛街。

兩人在節目中逐漸找到默契，KID也回憶往事，曾在日本澀谷出外景時，嚇峮峮直接惹怒她，「因為我們在日本看風景的地方，下面是透明的落地窗，她就說『你在弄就生氣了』，妳那個臉超臭。」峮峮笑回：「很恐怖耶！我就是從那一刻開始逛街。」

▲▼《星光雲！RUN新聞》粉絲見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲峮峮和KID現場互爆料。（圖／記者周宸亘攝）

活動不僅找來聖恩主持，連FEniX都帶來一連表演與粉絲同樂。另外，KID不僅在現場學木木撒嬌，還和峮峮一起大跳三振舞，最後兒子木木、老婆Rita也驚喜現身，KID為此特地苦學直笛表演，峮峮等人一起演奏「卡加布列島」送給兒子，表示這是兒子近期最愛的歌，木木在台下也跟著音樂搖擺，氣氛相當溫馨。

▲▼《星光雲！RUN新聞》粉絲見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼KID準備直笛表演給木木。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼《星光雲！RUN新聞》粉絲見面會。（圖／記者周宸亘攝）
 

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星光雲！RUN新聞, 峮峮, KID, 木木

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