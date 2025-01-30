孫生過年放煙火「突炸開直衝眼睛」　驚悚畫面曝光：當下眼前一片亮

記者蔡宜芳／綜合報導

春節放假闔家團圓，放鞭炮、煙火也是不少家庭必做之事，然而，YouTuber「反骨男孩」成員孫生卻驚傳被煙火炸傷！他30日透露自己點煙火時，煙火突然無預警爆開，而他躲避不及，火花直接迎面而來，他也分享自己就醫的照片，提醒大家要注意。

▲孫生過年放煙火出意外。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生在社群上傳一則放煙火的影片，畫面中，他蹲著準備點燃煙火，沒想到煙火卻在一瞬間炸開，讓他完全來不及反應。孫生表示，他不清楚是不是買到瑕疵品，「它點下去瞬間引爆…完全沒有引信給你跑的時間，我是拆彈專家剪錯線是不是！當下眼前一片亮腦袋一片白。」

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▲孫生曝光煙火炸開的畫面。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生透露自己的眼睛被炸到，也分享了去就醫的照片和傷勢近照，只見他眼睛裡一片血絲，「今年應該很炸，因為眼睛被炸到，急診醫生說我很幸運…」坦言自己還驚魂未定。PO文引來網友紛紛留言「超可怕，早日康復」、「不是哥們你站太近了吧」、「超危險好可怕」。

▲▼孫生分享就醫照。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）