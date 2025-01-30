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趙正平首曬「空姐嫩妻同框照」！　滿月兒子小手拿紅包

記者蔡宜芳／綜合報導

56歲男星趙正平於2024年3月與小22歲空姐女友登記結婚，同年12月喜獲聖誕節寶寶。今年是他升格當爸後的第一個春節，他開心地在社群分享心情，也首度上傳了與妻兒的合照。

▲▼趙正平首曬「空姐嫩妻同框照」兒子小手拿紅包。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）

▲趙正平在去年底升格人父。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）

趙正平28日表示，這是他們一家三口第一次一起吃年夜飯，也是他第一次包紅包給孩子。他感慨地說：「看著小小的手握著紅包，心裡滿是感動和喜悅。」雖然這頓年夜飯是在月子中心度過，但對他們來說卻格外特別，因為新成員的加入讓這個年夜飯更溫暖、更完整。

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趙正平提到，人生的每個第一次都非常珍貴，尤其是與家人共度的時刻，「希望未來的每一年，我們都能這樣圍坐在一起，感受屬於我們家的簡單幸福。」不過，最後他也幽默補充：「紅包最後還是在我這裡。」他隔日還曬出與老婆、兒子的合照，一家和樂融融的樣子引來許多網友祝福。

▲▼趙正平首曬「空姐嫩妻同框照」兒子小手拿紅包。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）

▲▼趙正平分享全家福。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）

▲▼趙正平首曬「空姐嫩妻同框照」兒子小手拿紅包。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）

此前，趙正平也分享了兒子滿月的喜悅，他坦言這一個月對他來說充滿挑戰，但也充滿幸福，「從孩子呱呱墜地的那一刻起，我和太太的生命中多了一個重心，生活也因為他的到來而變得豐富和有意義。」他特別感謝太太的堅強和勇敢，指出女方從懷孕到生產，經歷了無數的辛苦和挑戰，但依然用滿滿的愛包圍著這個家庭，「看到她成為一位偉大的母親，我感到無比驕傲，也更加珍惜我們之間的感情。」

▲▼趙正平首曬「空姐嫩妻同框照」兒子小手拿紅包。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）

▲趙正平的兒子於日前滿月。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）

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趙正平, 春節, 紅包

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