《聲林2》海選最終章20搶5進棚　15日下午3點全程直播

▲ 聲林之王2海選最終章－iM短影線下夢想賽。（圖／ETtoday）

娛樂中心／綜合報導

經歷了北中南三場實體海選，聲林之王2將於本週六(15日)舉辦海選最終章「iM短影線下夢想賽」，決定5名進棚選手！《ETtoday新聞雲》將從下午三點開始直播，帶你直擊全程戰況，一路直播到活動結束，快準備好行動電源和零食，這週六一起看好看滿！

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快點我看iM線下夢想賽直播

▲聲林之王2海選最終章－iM短影線下夢想賽。（圖／ETtoday）

5月24日至6月13日《聲林之王2》與「iM短影」聯手舉辦「聲林海選最終章」，期間內下載並使用iM短影拍攝影片挑戰指定話題，並獲得網友給予火箭，挑選出最後20名選手參加線下夢想賽！線下夢想賽將邀請知名詞曲創作人—吳易緯與特聘音樂導師—小宇擔任評審以及節目製作人，一起選出《聲林之王2》最終5位進棚選手，超高人氣的聲林學姊—張若凡也會到場分享、鼓勵學弟妹。快下載《ETtoday新聞雲》App鎖定直播，在家也一起跟上《聲林之王2》！



6月15日下午三點鎖定ETtoday新聞雲、星光雲網站、粉絲團、YouTube與新聞雲App、浪live App，收看直播關注最終進棚人選，說不定他就是《聲林之王2》最強亮點選手！下載App，週六(15日)下午三點準時看直播！



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