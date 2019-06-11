ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「在女人國我沒話語權」　新好暖男梁家輝愛妻寵女：要有擔當！

記者林映妤／台北報導

影帝梁家輝11日在台出席《追龍II：賊王》記者會，一出場便坐上氣勢萬千的「港鈔寶座」模樣相當霸氣。雖然片中是個悍匪，私下梁家輝身處「女人國」卻是新好暖男代表，他愛對老婆、女兒撒嬌，對女兒男友也如兒子般，被問到女兒男友需要什麼條件？他竟說，要像彭于晏、楊祐寧！

梁家輝開玩笑說，「家裡都是母的，不然都是『閹人』的，就連動物也是，只剩我啦！在女人國裡當然沒話語權，不過我在家還是丈夫、爸爸、一家之主，在家還是要有擔當的。她們母女不會吵架，倒是會一起對付我，但我沒回擊之力。」

▲▼ 梁家輝《追龍II：賊王》記者會。（圖／記者黃克翔攝）

請繼續往下閱讀...

▲梁家輝工作敬業，也是出了名的愛家好男人。（圖／記者黃克翔攝）

梁家輝擁有老婆江嘉年和兩個女兒，只要出外工作久了一回家都備感溫暖、幸福，「我回到家都崩潰到像攤爛泥，其實我一到片場就很緊繃，不管表面上看起來有多輕鬆，是回家才知道有多累。」

梁家輝愛家、愛妻、愛女兒，女兒帶男友回家他也不曾給人「下馬威」，「他們的選擇我都抱著欣賞的態度，我會說『ok喔！蠻有眼光喔！』不用給關卡的。其實大家都清楚我是什麼樣的人，不管是觀眾眼裡或媒體面前我都是個男人，這應該也是一種身教，所以能成為我家小孩的朋友應該也都很清楚。」

▲▼ 梁家輝《追龍II：賊王》記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼梁家輝透露女兒男友要有彭于晏、楊祐寧的兩大條件。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 梁家輝《追龍II：賊王》記者會。（圖／記者黃克翔攝）

媒體問女兒男友有什麼必備條件？梁家輝開口居然提彭于晏、楊祐寧，「唉呀，她們都很有眼光的，像我老婆一樣！哈哈哈！是必須有彭于晏的孝順、楊祐寧的男子氣。」那怎不搓合女兒和兩大男神在一起？他笑說，「他們就像兄弟跟妹妹一樣，不行啦！」

梁家輝和女兒感情超好，「我在家她們就把腳伸到我這來『爸爸幫我腳底按摩』！」但他做得甘之如飴，「女兒小時候會幫我踩骨，現在她們不是不想，是我承受不了啦！」他此次台灣行也會特地去拜訪彭于晏和楊祐寧的父母，私交超深厚。

《追龍II：賊王》6月12日上映。

軟Q柴寶睡到整隻「流出籠子」　驚醒幾秒斷電...媽笑：這麼累？

推薦閱讀

死侍如何回歸漫威宇宙？《蜘蛛人：離家日》這句台詞是關鍵

死侍如何回歸漫威宇宙？《蜘蛛人：離家日》這句台詞是關鍵

誰不知道林志玲結婚啊？梁家輝沉默3秒後…反應超激動

誰不知道林志玲結婚啊？梁家輝沉默3秒後…反應超激動

專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥

專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥

星爵婚禮低調奢華　500英畝私人土地全包了！還能「俯瞰太平洋」

星爵婚禮低調奢華　500英畝私人土地全包了！還能「俯瞰太平洋」

當年追到老婆的秘訣！梁家輝「半空中」把頭埋她大腿裡

當年追到老婆的秘訣！梁家輝「半空中」把頭埋她大腿裡

專訪／雷神《復仇者4》邋遢大肚腩超爽　老婆小孩崩潰：啥時才要變回來？

專訪／雷神《復仇者4》邋遢大肚腩超爽　老婆小孩崩潰：啥時才要變回來？

梁家輝撿到槍？「王晶就是爛片王」爆任達華、古天樂14年前秘辛

梁家輝撿到槍？「王晶就是爛片王」爆任達華、古天樂14年前秘辛

專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥

專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥

專訪／薩諾斯是《MIB》K探員　克里斯漢斯沃「這招」反擊！可愛爆表

專訪／薩諾斯是《MIB》K探員　克里斯漢斯沃「這招」反擊！可愛爆表

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

丁國琳懷孕8個月…才發現「豪門男友連劈5女」！　小三設局羞辱「親密照傳出」

馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況

曾之喬被騙匯百萬元！　遇周湯豪「有收到錢嗎？」才驚覺遭詐

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

北宜真理褲妹車頭燈超亮！　一過彎「渾圓雪球半顆掉出來」…老司機全嗨了

宮崎駿認了：龍貓是可怕的生物！　面試新人爆內幕…女孩當場傻眼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

追龍II：賊王, 梁家輝

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. C.T.O六人戀愛經驗公開！　遠距離淡掉「分手原因曝光」
  2. 林予晞談戀愛像蜘蛛　曝「人生目標」自嘲：很中二
  3. 一家三口吃一碗麵⋯爸媽：我們不餓　郭彥均暖心這麼做
  4. 康康講話慢有原因！　自曝「從小結巴被嘲笑」：學模仿讓人喜歡我　
  5. 呂薔巴黎演出狂遇衰事！　飯店警報大響..穿睡衣被疏散到街頭
  6. 隆胸後遺症！　女星曝「腳掌比小腿粗」驚人畫面：我肚子更鬆
  7. 吳念軒拍《月村》陷入低潮…靠小豫兒「一句話」重拾自信
  8. 楊超越走紅毯穿牛仔裙「淘寶1370元包郵」　網傻眼嗆翻：不適合
  9. X JAPAN團長密訪台灣釣出總統本尊！全日文回：讓我請客
  10. 《地球百子》男女主角秘戀修成正果　伊麗莎泰勒宣布：我和鮑比莫利結婚了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366