「在女人國我沒話語權」　新好暖男梁家輝愛妻寵女：要有擔當！

記者林映妤／台北報導

影帝梁家輝11日在台出席《追龍II：賊王》記者會，一出場便坐上氣勢萬千的「港鈔寶座」模樣相當霸氣。雖然片中是個悍匪，私下梁家輝身處「女人國」卻是新好暖男代表，他愛對老婆、女兒撒嬌，對女兒男友也如兒子般，被問到女兒男友需要什麼條件？他竟說，要像彭于晏、楊祐寧！

梁家輝開玩笑說，「家裡都是母的，不然都是『閹人』的，就連動物也是，只剩我啦！在女人國裡當然沒話語權，不過我在家還是丈夫、爸爸、一家之主，在家還是要有擔當的。她們母女不會吵架，倒是會一起對付我，但我沒回擊之力。」

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▲梁家輝工作敬業，也是出了名的愛家好男人。（圖／記者黃克翔攝）

梁家輝擁有老婆江嘉年和兩個女兒，只要出外工作久了一回家都備感溫暖、幸福，「我回到家都崩潰到像攤爛泥，其實我一到片場就很緊繃，不管表面上看起來有多輕鬆，是回家才知道有多累。」

梁家輝愛家、愛妻、愛女兒，女兒帶男友回家他也不曾給人「下馬威」，「他們的選擇我都抱著欣賞的態度，我會說『ok喔！蠻有眼光喔！』不用給關卡的。其實大家都清楚我是什麼樣的人，不管是觀眾眼裡或媒體面前我都是個男人，這應該也是一種身教，所以能成為我家小孩的朋友應該也都很清楚。」

▲▼梁家輝透露女兒男友要有彭于晏、楊祐寧的兩大條件。（圖／記者黃克翔攝）

媒體問女兒男友有什麼必備條件？梁家輝開口居然提彭于晏、楊祐寧，「唉呀，她們都很有眼光的，像我老婆一樣！哈哈哈！是必須有彭于晏的孝順、楊祐寧的男子氣。」那怎不搓合女兒和兩大男神在一起？他笑說，「他們就像兄弟跟妹妹一樣，不行啦！」

梁家輝和女兒感情超好，「我在家她們就把腳伸到我這來『爸爸幫我腳底按摩』！」但他做得甘之如飴，「女兒小時候會幫我踩骨，現在她們不是不想，是我承受不了啦！」他此次台灣行也會特地去拜訪彭于晏和楊祐寧的父母，私交超深厚。

《追龍II：賊王》6月12日上映。