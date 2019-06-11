《女神降臨》原型其實是男神降臨！　作者曝「長腿暖男學長」原稿

記者張筱涵／綜合報導

南韓網漫《女神降臨》在台灣也廣受熱烈歡迎，日前因為作者貓咪（야옹이，Yaongyi）身體不適暫時休刊，但這段期間她還是每個禮拜公佈特別篇，其中令人訝異的是《女神降臨》的原型是男神降臨！

▲貓咪日前因為身體不適暫停連載《女神降臨》。（圖／翻攝自《女神降臨》WEBTOON、貓咪IG）

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貓咪坦承漫畫之路一路走來並不是那麼順利，2010年大學考試全數落榜後過著行屍走肉的生活，甚至每天都睡20小時以上，好在有姐姐的督促才開始接觸網路漫畫，拿著小小的繪圖版就開始創作，推出第一部作品《誰都有秘密》。

《誰都有秘密》講述著男主角李承豪原本完全不在乎外貌，每天就拿著漫畫吃零食，身材因此走樣、皮膚也變得滿臉痘，直到有一天遇到心儀對象，下定決心表白時才發現對方根本覺得自己很噁，受到打擊的他狠下心來減重和學習打扮，因此變身成帥氣暖男，上了美術大學後不只常被告白追求，在路上也很常遇到星探，但其實回到家卸妝後的他還是滿臉痘的宅男，只是身材多了變化。

▲《誰都有秘密》主要也講述帥哥暖男回到家就變痘痘宅男的故事。（圖／翻攝自《女神降臨》WEBTOON）

不過這部漫畫只連載了3集就沒了，貓咪坦承因為當時覺得壓力太大，但現在的她有小幫手的幫忙外，繪畫技術和劇情發想也變得成熟，因此就用了《誰都有秘密》的構思去畫出現在人氣強強滾的《女神降臨》。