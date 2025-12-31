ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」
2大外送平台「跨年交管期間」暫停服務
最暖年末禮物！玄彬、孫藝真捐2億
蔡依林跨年夜甜認「戀愛中」！　羞曝多巴胺中毒ing：3、4天了

▲▼蔡依林 。（圖／凌時差提供）

▲ 蔡依林跨年夜繼續嗨唱 。（圖／凌時差提供）

記者翁子涵／台北報導

天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，今晚（31日）跨年夜繼續在大巨蛋開唱，陪伴4萬粉絲提早迎接新年，唱完《心型圈》後，每天都9點半準時睡覺的蔡依林，笑曝自己因為演唱會讓她多巴胺滿到睡不著，失眠到1、2點才睡，她想說就來拉筋好了，結果疑似撞鬼，「原來是我的頭髮，熬夜都會疑神疑鬼的。」引來全場大笑。

▲▼蔡依林 。（圖／凌時差提供）

▲▼蔡依林 。（圖／凌時差提供）

▲▼ 蔡依林形容辦演唱會就像在談戀愛 。（圖／凌時差提供）

▲▼蔡依林 。（圖／凌時差提供）

蔡依林形容辦演唱會就像多巴胺中毒在談戀愛，「一年幾次突然可以這樣跟大家戀愛三、四天。」蔡依林甜笑說：「每次熬夜隔天臉都是蠟黃、黃臉婆狀態，沒想到今天早上起來，天啊！還是一樣美，這不就是戀愛的狀態嗎？」引爆台下激動尖叫，蔡依林也對歌迷說：「來看完演唱會，你回去照照鏡子，是不是變漂亮了？」

▲▼蔡依林開唱造型火辣 。（圖／凌時差提供）

▲▼蔡依林開唱造型火辣 。（圖／凌時差提供）

▲▼蔡依林 。（圖／凌時差提供）

而她唱到〈Bloody Mary〉的歌詞「Money money money」時，巨型道具「貪婪金豬」也噴射大量特製的Jolin貨幣，現場紙鈔漫天飛舞，粉絲也紛紛衝上前開搶，Jolin也大方傳授這份「可愛紙鈔」的正確用法，鼓勵大家拿來當作許願紙：「拿到錢可以許個願，把它放在私密的存錢筒，明年再拿起來看看自己寫了什麼？看你會不會比去年多一點幽默或智慧。」她感性地向歌迷喊話，希望大家把演唱會當下的感覺記錄下來，「或許哪天你會發覺，你存了很多愛給自己。」

隨後，為了測試全場歌迷的喉嚨熱度，JOLIN現場發動「高分貝測試」，並調皮地向樓下觀眾喊話：「怎麼覺得樓上的聲音比較大？」在確認全場「準備好了」之後，她隨即送上經典中的經典，笑稱：「這是大家去KTV都會唱的歌。」前奏一響起，全場立刻陷入萬人合唱〈妥協〉的感人氛圍中。
 

蔡依林

【神預判】終於知道為什麼給媽媽紅包驚喜要戴安全帽XD

