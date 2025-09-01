周湯豪新年第一唱！〈帥到分手〉台上突沒聲音　本人錯愕回應了

記者孟育民／台北報導

迎接2026年！「台北最High新年城2025跨年晚會」稍早由周湯豪登台獻唱，但唱〈帥到分手〉時現場突然沒聲音，讓網友一度以為是他忘詞。稍早他接受訪問，被問到此事，當場錯愕說：「有嗎？我真的沒感覺，可能是網路的問題，有時候轉播跟演出不太一樣，我不太會忘詞，只會唱錯詞。」

▲▼周湯豪ㄧ連帶來多首夯曲。（圖／圖／記者周宸亘攝）

提到此次跨年演出，他說：「今天就是遇水則發，從頭到尾都在下雨，我比較怕滑到，因為真的蠻濕的，我剛剛有踩到一下，差點跌到，因為台上還有上一場留下來的彩帶。」 雖然遇到小狀況，但他認為最辛苦的還是台下的工作人員跟粉絲，「因為他們在台下待了一整個晚上，我比較怕滑到，因為真的很滑。」

▲▼周湯豪雨中開唱。（圖／圖／記者周宸亘攝）

周湯豪2026年第一天在舞台上度過，今天還跟玖壹壹帶來限定表演，他說：「因為大家都很忙，昨天才有機會合體，為了跟他們彩排，我也是起了個大早沒睡，昨天沒睡。今天大家一起在雨中一起演出很浪漫，我以前各種情況都有遇過，不要摔倒就好！」





▲周湯豪跟玖壹壹合體。（圖／記者周宸亘攝）