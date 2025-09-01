ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

玉澤演奪獎放閃未婚妻：我愛妳
跨年「暴跌剩10℃」
《網球王子》龍馬結婚了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

曹西平 狄鶯 蔡依林 唐綺陽 唐從聖 陳美鳳 IU 邊佑錫

周湯豪新年第一唱！〈帥到分手〉台上突沒聲音　本人錯愕回應了

記者孟育民／台北報導

迎接2026年！「台北最High新年城2025跨年晚會」稍早由周湯豪登台獻唱，但唱〈帥到分手〉時現場突然沒聲音，讓網友一度以為是他忘詞。稍早他接受訪問，被問到此事，當場錯愕說：「有嗎？我真的沒感覺，可能是網路的問題，有時候轉播跟演出不太一樣，我不太會忘詞，只會唱錯詞。」

▲▼周湯豪。（圖／圖／記者周宸亘攝）

▲▼周湯豪ㄧ連帶來多首夯曲。（圖／圖／記者周宸亘攝）

▲▼周湯豪。（圖／圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

提到此次跨年演出，他說：「今天就是遇水則發，從頭到尾都在下雨，我比較怕滑到，因為真的蠻濕的，我剛剛有踩到一下，差點跌到，因為台上還有上一場留下來的彩帶。」 雖然遇到小狀況，但他認為最辛苦的還是台下的工作人員跟粉絲，「因為他們在台下待了一整個晚上，我比較怕滑到，因為真的很滑。」

▲▼周湯豪。（圖／圖／記者周宸亘攝）

▲▼周湯豪雨中開唱。（圖／圖／記者周宸亘攝）

▲▼周湯豪。（圖／圖／記者周宸亘攝）

周湯豪2026年第一天在舞台上度過，今天還跟玖壹壹帶來限定表演，他說：「因為大家都很忙，昨天才有機會合體，為了跟他們彩排，我也是起了個大早沒睡，昨天沒睡。今天大家一起在雨中一起演出很浪漫，我以前各種情況都有遇過，不要摔倒就好！」

▲▼玖壹壹。（圖／記者周宸亘攝）

▲周湯豪跟玖壹壹合體。（圖／記者周宸亘攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周湯豪台北最High新年城2025跨年晚會台北跨年

推薦閱讀

畢書盡台北跨年演出罕出包！　自責道歉：讓大家感到不舒服很抱歉

畢書盡台北跨年演出罕出包！　自責道歉：讓大家感到不舒服很抱歉

4小時前

直擊／張惠妹太狂了！　領軍眾星台東跨年「現場＋直播破28萬人」擠爆

直擊／張惠妹太狂了！　領軍眾星台東跨年「現場＋直播破28萬人」擠爆

4小時前

跨年最辣！安心亞脱了「美胸全放送」大跳呼呼　耗資百萬超有誠意

跨年最辣！安心亞脱了「美胸全放送」大跳呼呼　耗資百萬超有誠意

2小時前

凱渥名模政大畢業了！碩士讀2年「論文口試過關」：人生里程碑

凱渥名模政大畢業了！碩士讀2年「論文口試過關」：人生里程碑

10小時前

《大學生》Nina、小新跨年夜證實離婚！　6年婚姻婚劃下句點

《大學生》Nina、小新跨年夜證實離婚！　6年婚姻婚劃下句點

4小時前

劉宇寧跨年唱一半改詞「放錯歌了吧」　臨場反應掀歡呼

劉宇寧跨年唱一半改詞「放錯歌了吧」　臨場反應掀歡呼

4小時前

蔡依林跨年夜甜認「戀愛中」！　羞曝多巴胺中毒ing：3、4天了

蔡依林跨年夜甜認「戀愛中」！　羞曝多巴胺中毒ing：3、4天了

4小時前

華莎淡水跨年雨中熱舞！停頓10秒「表情超有愛」：把這當我家

華莎淡水跨年雨中熱舞！停頓10秒「表情超有愛」：把這當我家

4小時前

張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」！　告白：親愛的…粉絲嗨到暴動

張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」！　告白：親愛的…粉絲嗨到暴動

11小時前

蔡依林7層樓「8臂愉悅女神」壓軸現身！　超震撼畫面曝光

蔡依林7層樓「8臂愉悅女神」壓軸現身！　超震撼畫面曝光

3小時前

Kara睽違12年登台！跨年嗨唱經典舞曲「開MIC飆高音」　現場擠爆20萬人

Kara睽違12年登台！跨年嗨唱經典舞曲「開MIC飆高音」　現場擠爆20萬人

1小時前

蔡依林性感馬甲S曲線全看光！　超狂體力內幕曝：絕不碰1物

蔡依林性感馬甲S曲線全看光！　超狂體力內幕曝：絕不碰1物

6小時前

熱門影音

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!
曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事

曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事
蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」

蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
《來電50》戰友曹西平走了！ 　何篤霖直播泛淚：生命像列車

《來電50》戰友曹西平走了！ 　何篤霖直播泛淚：生命像列車
吳宗憲曾因金鐘獎鬧翻曹西平　包下演唱會剩票：沒有不挺你

吳宗憲曾因金鐘獎鬧翻曹西平　包下演唱會剩票：沒有不挺你
60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我
曹西平猝逝...楊繡惠不捨　感嘆：能和父母天上團圓了

曹西平猝逝...楊繡惠不捨　感嘆：能和父母天上團圓了
孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多
【享壽66歲】曹西平深夜驚傳家中離世！　前天才發文感嘆地震

【享壽66歲】曹西平深夜驚傳家中離世！　前天才發文感嘆地震
跟飛輪海誰最有心結？　炎亞綸：姓氏三點水

跟飛輪海誰最有心結？　炎亞綸：姓氏三點水
演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈
蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

蔡依林「隔11年唱安可」破例加班！　最終場獻〈志明與春嬌〉〈Good-Bye〉

蔡依林「隔11年唱安可」破例加班！　最終場獻〈志明與春嬌〉〈Good-Bye〉

孫生涉性侵開庭「怒控被害者扯謊」　爆氣喊：妳是狼人，我是鐵預言家！

孫生涉性侵開庭「怒控被害者扯謊」　爆氣喊：妳是狼人，我是鐵預言家！

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

RAIN打招呼

RAIN打招呼

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

「醜八怪」成絕響　曹西平睡夢中猝逝享壽66歲　兄弟鬩牆20年！後事波折險成無主屍

「醜八怪」成絕響　曹西平睡夢中猝逝享壽66歲　兄弟鬩牆20年！後事波折險成無主屍

張棟樑、信淋雨帥跳周董《飄移》！　王耀慶「腳打石膏」照上台：沒資格生病

張棟樑、信淋雨帥跳周董《飄移》！　王耀慶「腳打石膏」照上台：沒資格生病

看更多

【謝謝你超人】女駕駛撞飛80歲嬤不敢下車...多車經過無人理

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前0

周湯豪新年第一唱！〈帥到分手〉台上突沒聲音　本人錯愕回應了

1小時前104

全台跨年哪場最頂？鄉民一面倒推這「免費聽到爽」直播飆25萬人

1小時前0

永野芽郁捲不倫劈腿3男星首發聲！　神隱5個月道歉：有困難無法說

1小時前20

Kara睽違12年登台！跨年嗨唱經典舞曲「開MIC飆高音」　現場擠爆20萬人

2小時前23

被爆媽強烈反對婚事　李玉璽、許允樂同步發聲：雜訊會自動屏蔽

2小時前0

《網球王子》龍馬結婚了！　本鄉奏多元旦認娶圈外女友

2小時前20

300人雨中陪哭！楊貴媚現身大安森林公園跨年　重現《愛情萬歲》經典

2小時前1

洪詩認「變成一家四口失去快樂」　一打二吐心聲：重啟睡不飽人生

2小時前0

簡沛恩痛別父親！　以為被拋棄…遺物驚見「皮夾藏照」：他一直愛我

2小時前20

諸事不順！高爾宣爆「老婆宮縮送醫」心情忐忑　台北跨年彩排又遭車撞

讀者迴響

熱門新聞

  1. 畢書盡跨年演出罕出包！
    4小時前1410
  2. 張惠妹領軍台東跨年　現場＋直播破28萬人！
    4小時前183
  3. 跨年最辣！安心亞脱了「美胸全放送」大跳呼呼　耗資百萬超有誠意
    2小時前3020
  4. 凱渥名模政大畢業了！
    10小時前122
  5. 《大學生》Nina、小新證實離婚
    4小時前105
  6. 劉宇寧跨年唱一半改詞「放錯歌了吧」臨場反應掀歡呼
    4小時前815
  7. 蔡依林跨年夜甜認「戀愛中」！　羞曝多巴胺中毒ing：3、4天了
    4小時前144
  8. 華莎淡水跨年雨中熱舞：把這當我家
    4小時前184
  9. 張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」！
    11小時前222
  10. 蔡依林7層樓「8臂愉悅女神」壓軸現身！　超震撼畫面曝光
    3小時前10
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合