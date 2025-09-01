ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

玉澤演奪獎放閃未婚妻：我愛妳
跨年「暴跌剩10℃」
《網球王子》龍馬結婚了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

曹西平 狄鶯 蔡依林 唐綺陽 唐從聖 陳美鳳 IU 邊佑錫

Kara睽違12年登台！跨年嗨唱經典舞曲「開MIC飆高音」　現場擠爆20萬人

記者孟育民／台北報導

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今（31日）晚間七點熱鬧登場，今年重頭戲絕對是韓國傳奇女團「KARA」，五人睽違12年再次合體來台開唱，即便外面下著雨，仍吸引不少粉絲到場支持，市政府廣場擠爆20萬人，足見她們的高人氣。

▲▼Kara。（圖／記者周宸亘攝）

▲Kara睽違12年來台。（圖／記者周宸亘攝）

KARA睽違12年再次來台演出，團員奎利、昇延、妮可、知英及齡智站上舞台，立馬掀起全場熱情尖叫。她們展現一如既往的高水準以演出，唱到激動處還飆高音，甚至全場開MIC，冒雨獻唱〈Mr.〉、〈Mammamia〉、〈Honey〉、〈Step〉等夯曲，全場陷入回憶殺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Kara。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Kara一連帶來多首舞曲。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Kara。（圖／記者周宸亘攝）

5人一起用中文說「我愛台北」，許齡智表示：「今天下雨的日子，沒想到大家還來看我們，我也很想你們。」奎利則是說：「很高興12月31日來到台北，等一下會與大家一起倒數，希望大家跟我們一起。」知英用中文表示：「一起過新年吧，水啦！新年快樂！」並用韓文關心大家會不會冷。最後還清唱〈honey〉，帶領台下大合唱，和粉絲一起迎接2026年。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

KaraHoney臺北最High新年城-2026跨年晚會奎利昇延妮可知英齡智

推薦閱讀

畢書盡台北跨年演出罕出包！　自責道歉：讓大家感到不舒服很抱歉

畢書盡台北跨年演出罕出包！　自責道歉：讓大家感到不舒服很抱歉

4小時前

直擊／張惠妹太狂了！　領軍眾星台東跨年「現場＋直播破28萬人」擠爆

直擊／張惠妹太狂了！　領軍眾星台東跨年「現場＋直播破28萬人」擠爆

4小時前

跨年最辣！安心亞脱了「美胸全放送」大跳呼呼　耗資百萬超有誠意

跨年最辣！安心亞脱了「美胸全放送」大跳呼呼　耗資百萬超有誠意

2小時前

凱渥名模政大畢業了！碩士讀2年「論文口試過關」：人生里程碑

凱渥名模政大畢業了！碩士讀2年「論文口試過關」：人生里程碑

10小時前

《大學生》Nina、小新跨年夜證實離婚！　6年婚姻婚劃下句點

《大學生》Nina、小新跨年夜證實離婚！　6年婚姻婚劃下句點

4小時前

蔡依林跨年夜甜認「戀愛中」！　羞曝多巴胺中毒ing：3、4天了

蔡依林跨年夜甜認「戀愛中」！　羞曝多巴胺中毒ing：3、4天了

4小時前

劉宇寧跨年唱一半改詞「放錯歌了吧」　臨場反應掀歡呼

劉宇寧跨年唱一半改詞「放錯歌了吧」　臨場反應掀歡呼

4小時前

華莎淡水跨年雨中熱舞！停頓10秒「表情超有愛」：把這當我家

華莎淡水跨年雨中熱舞！停頓10秒「表情超有愛」：把這當我家

4小時前

蔡依林7層樓「8臂愉悅女神」壓軸現身！　超震撼畫面曝光

蔡依林7層樓「8臂愉悅女神」壓軸現身！　超震撼畫面曝光

3小時前

張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」！　告白：親愛的…粉絲嗨到暴動

張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」！　告白：親愛的…粉絲嗨到暴動

11小時前

Kara睽違12年登台！跨年嗨唱經典舞曲「開MIC飆高音」　現場擠爆20萬人

Kara睽違12年登台！跨年嗨唱經典舞曲「開MIC飆高音」　現場擠爆20萬人

1小時前

蔡依林性感馬甲S曲線全看光！　超狂體力內幕曝：絕不碰1物

蔡依林性感馬甲S曲線全看光！　超狂體力內幕曝：絕不碰1物

6小時前

熱門影音

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!
曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事

曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事
蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」

蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
《來電50》戰友曹西平走了！ 　何篤霖直播泛淚：生命像列車

《來電50》戰友曹西平走了！ 　何篤霖直播泛淚：生命像列車
吳宗憲曾因金鐘獎鬧翻曹西平　包下演唱會剩票：沒有不挺你

吳宗憲曾因金鐘獎鬧翻曹西平　包下演唱會剩票：沒有不挺你
60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我
曹西平猝逝...楊繡惠不捨　感嘆：能和父母天上團圓了

曹西平猝逝...楊繡惠不捨　感嘆：能和父母天上團圓了
孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多
【享壽66歲】曹西平深夜驚傳家中離世！　前天才發文感嘆地震

【享壽66歲】曹西平深夜驚傳家中離世！　前天才發文感嘆地震
跟飛輪海誰最有心結？　炎亞綸：姓氏三點水

跟飛輪海誰最有心結？　炎亞綸：姓氏三點水
演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈
蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

蔡依林「隔11年唱安可」破例加班！　最終場獻〈志明與春嬌〉〈Good-Bye〉

蔡依林「隔11年唱安可」破例加班！　最終場獻〈志明與春嬌〉〈Good-Bye〉

孫生涉性侵開庭「怒控被害者扯謊」　爆氣喊：妳是狼人，我是鐵預言家！

孫生涉性侵開庭「怒控被害者扯謊」　爆氣喊：妳是狼人，我是鐵預言家！

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

RAIN打招呼

RAIN打招呼

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

「醜八怪」成絕響　曹西平睡夢中猝逝享壽66歲　兄弟鬩牆20年！後事波折險成無主屍

「醜八怪」成絕響　曹西平睡夢中猝逝享壽66歲　兄弟鬩牆20年！後事波折險成無主屍

張棟樑、信淋雨帥跳周董《飄移》！　王耀慶「腳打石膏」照上台：沒資格生病

張棟樑、信淋雨帥跳周董《飄移》！　王耀慶「腳打石膏」照上台：沒資格生病

看更多

【郵局變產房】孕婦臨盆民眾圍暖心「人牆」 網讚：台灣最美人情味！

即時新聞

剛剛
剛剛
36分鐘前0

周湯豪新年第一唱！〈帥到分手〉台上突沒聲音　本人錯愕回應了

1小時前104

全台跨年哪場最頂？鄉民一面倒推這「免費聽到爽」直播飆25萬人

1小時前0

永野芽郁捲不倫劈腿3男星首發聲！　神隱5個月道歉：有困難無法說

1小時前20

Kara睽違12年登台！跨年嗨唱經典舞曲「開MIC飆高音」　現場擠爆20萬人

2小時前23

被爆媽強烈反對婚事　李玉璽、許允樂同步發聲：雜訊會自動屏蔽

2小時前0

《網球王子》龍馬結婚了！　本鄉奏多元旦認娶圈外女友

2小時前20

300人雨中陪哭！楊貴媚現身大安森林公園跨年　重現《愛情萬歲》經典

2小時前1

洪詩認「變成一家四口失去快樂」　一打二吐心聲：重啟睡不飽人生

2小時前0

簡沛恩痛別父親！　以為被拋棄…遺物驚見「皮夾藏照」：他一直愛我

2小時前20

諸事不順！高爾宣爆「老婆宮縮送醫」心情忐忑　台北跨年彩排又遭車撞

讀者迴響

熱門新聞

  1. 畢書盡跨年演出罕出包！
    4小時前1410
  2. 張惠妹領軍台東跨年　現場＋直播破28萬人！
    4小時前182
  3. 跨年最辣！安心亞脱了「美胸全放送」大跳呼呼　耗資百萬超有誠意
    2小時前2820
  4. 凱渥名模政大畢業了！
    10小時前122
  5. 《大學生》Nina、小新證實離婚
    4小時前105
  6. 蔡依林跨年夜甜認「戀愛中」！　羞曝多巴胺中毒ing：3、4天了
    4小時前144
  7. 劉宇寧跨年唱一半改詞「放錯歌了吧」臨場反應掀歡呼
    4小時前815
  8. 華莎淡水跨年雨中熱舞：把這當我家
    4小時前184
  9. 蔡依林7層樓「8臂愉悅女神」壓軸現身！　超震撼畫面曝光
    3小時前10
  10. 張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」！
    11小時前222
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合