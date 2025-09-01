Kara睽違12年登台！跨年嗨唱經典舞曲「開MIC飆高音」　現場擠爆20萬人

記者孟育民／台北報導

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今（31日）晚間七點熱鬧登場，今年重頭戲絕對是韓國傳奇女團「KARA」，五人睽違12年再次合體來台開唱，即便外面下著雨，仍吸引不少粉絲到場支持，市政府廣場擠爆20萬人，足見她們的高人氣。

▲Kara睽違12年來台。（圖／記者周宸亘攝）

KARA睽違12年再次來台演出，團員奎利、昇延、妮可、知英及齡智站上舞台，立馬掀起全場熱情尖叫。她們展現一如既往的高水準以演出，唱到激動處還飆高音，甚至全場開MIC，冒雨獻唱〈Mr.〉、〈Mammamia〉、〈Honey〉、〈Step〉等夯曲，全場陷入回憶殺。

▲▼Kara一連帶來多首舞曲。（圖／記者周宸亘攝）



5人一起用中文說「我愛台北」，許齡智表示：「今天下雨的日子，沒想到大家還來看我們，我也很想你們。」奎利則是說：「很高興12月31日來到台北，等一下會與大家一起倒數，希望大家跟我們一起。」知英用中文表示：「一起過新年吧，水啦！新年快樂！」並用韓文關心大家會不會冷。最後還清唱〈honey〉，帶領台下大合唱，和粉絲一起迎接2026年。