被爆媽強烈反對婚事　李玉璽、許允樂同步發聲：雜訊會自動屏蔽

記者王靖淳／綜合報導

歌手李玉璽今年初證實與大他6歲的許允樂交往，小倆口在12月17日驚喜宣布結婚喜訊，消息曝光後喜獲一票祝福，不過（31）日卻被週刊爆料，兩人的婚事受到男方的母親反對，引發熱議。為此，小倆口稍早透過社群發布回顧2025年的貼文，但字裡行間也被視為回應輿論。

▲許允樂、李玉璽17日驚喜宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

李玉璽在個人的年末回顧貼文中，寫下了一段文字。他感性地回顧2025年，表示自己學會了「少了迎合、少了消耗」，並在生活中「多了目標、多了自己。」對於即將到來的2026年，他喊話要繼續「好好呼吸，並肩同行。」此外，他也似乎在回應外界的紛擾，直言「世界很吵，雜訊很多」，並霸氣地告訴大家「不需要每一種聲音，都變成你的方向。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李玉璽發文。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）

許允樂也在稍早發布新年祝福，似乎也針對近期的輿論做出回應。她感謝所有的照顧與善意，並自信地宣布自己「早已不內耗了。」面對外界的紛擾，那些所謂的「雜訊都會自動屏蔽。」她強調現在的自己，「眼裡腦裡心裡只裝自己需要的聲音跟畫面。」

▲許允樂發文。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

最後，許允樂在文末許下願望，希望大家都能靠近相處舒服的人、保持健康的身體，遇到難事也能迎刃而解，並且每天都能「笑嘻嘻的，什麼都不怕。」文末她更甜蜜地玩起諧音哏，期許下個365天也要「充滿熱愛璽樂」，用老公名字中的「璽」字大方放閃。