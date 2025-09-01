永野芽郁捲不倫劈腿3男星首發聲！　神隱5個月道歉：有困難無法說

記者蔡宜芳／綜合報導

日本女星永野芽郁在2025年醜聞連環爆，先是傳出與已婚男星田中圭不倫戀，同時劈腿南韓男星金武俊；後來又被控介入坂口健太郎的戀情。她雖為此丟掉代言廣告，卻仍傳已接拍新戲，永野在2025年最後一天也睽違已久發文，證實正在拍戲，並對於頻傳風波向粉絲道歉。

▲永野芽郁在2025年被連爆感情爭議。（圖／翻攝自Instagram／mei_nagano0924official）

永野芽郁在部落格中透露，自己目前仍照常工作，正在拍攝已公開消息的Netflix電影《我的瘋狂女權女友》。面對近日天氣轉涼，她也不忘叮嚀粉絲：「請大家注意不要感冒，溫暖地度過這段時光喔。」

貼文中，永野芽郁也首度正面提及自己的風波，表示：「這一年，2025年，讓各位Mate（粉絲名）擔心了很多，真的非常抱歉。還有，直到今天，無法以具體的形式向大家傳達一些事情，也很對不起。」她坦言自己其實有很多想說的話，但就算到了現在，也還是有很多困難，「總有一天，等那個時候到來，我一定會以某種形式親自向大家傳達。」

▲永野芽郁睽違5個月發文。（圖／翻攝自永野芽郁部落格）

針對外界流傳的種種消息，永野芽郁也在文末語重心長地說：「目前大家只能接收到那些被隨意發布的資訊，我知道可能會因此讓人想相信那些消息。但請大家，不要只相信眼前所見的資訊。真的太多了，一一說明也很困難……」承諾總有一天會親自向粉絲解釋清楚。