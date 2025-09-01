權恩妃首度在港都跨年 「水彈女王」秀台語親和力爆表

記者葉文正／台北報導

粉絲們久等了！韓國「水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI本次跨年獨家獻給「2026雄嗨趴」，她身穿紅格紋套裝、長髮飄逸亮相，宛如豔麗玫瑰在港都綻放。

▲權恩妃嗨爆港都高雄。（圖／年代提供）

權恩妃先以動感歌曲《Door》揭開演出序幕，鐵粉們手持應援手燈齊聲高喊口號，讓權恩妃驚喜不已，並親切用中文向等待已久的「RUBI」們致意：「謝謝大家，辛苦了！」

▲權恩妃帶來扇子舞報答粉絲。（圖／年代提供）

隨後她演唱《Beautiful Night》，實力穩定、舞台掌控力十足。接著帶來今年新曲《Hello Stranger》，連串勁歌熱舞完全零失誤，實力派女神當之無愧！演唱《Like Heaven》時，權恩妃 KWON EUNBI邀請現場觀眾打開手機手電筒，隨著旋律一同擺動，親和力爆表。

寵粉的她更跑向舞臺四周與觀眾近距離互動，不時對著鏡頭放電、送愛心，魅力全開。最後壓軸《Underwater》，搭配六名舞者與白色羽毛扇子，仙氣十足、性感魅力全開，美貌與實力兼具，完美收官，讓全場觀眾嘆為觀止！

談及跨年經驗，權恩妃分享以往總是與家人一起倒數迎新，這次能和粉絲一同度過感到非常開心，她也用臺語甜喊：「新年快樂，食飽未！」並期許大家在 2026 年都能健康快樂、幸福滿滿，與她一起迎接嶄新的一年，臺下粉絲則以震耳欲聾的歡呼聲熱情回應，為這段跨年時刻留下最熱烈、難忘的回憶。