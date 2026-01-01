ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
千人齊聚大安森林公園「一邊哭一邊跨年」　楊貴媚哽咽：雨這麼大都沒人走

記者蕭采薇／台北報導

2026年的第一天，台北大安森林公園上演了最浪漫也最催淚的一幕。由國家影視聽中心主辦的「大安森林一邊哭一邊跨年」活動，最終吸引近千名影迷穿著雨衣、撐著傘擠爆現場。感人場景讓楊貴媚哽咽說：「雨這麼大都沒人走。」

▲楊貴媚、李康生、導演蔡明亮出席《愛情萬歲》「大安森林一邊哭一邊跨年」活動。（圖／國家影視聽中心提供）

▲楊貴媚真情流露發言，認為大家能平安的重新在這裡團聚，就是件好事。（圖／國家影視聽中心提供）

導演蔡明亮、金馬影后楊貴媚與影帝李康生驚喜合體，一起欣賞《愛情萬歲》4K數位修復版，看到畫質變得超清晰，楊貴媚忍不住驚呼：「真的好清楚！清楚到看見我們滿臉的Energy、滿臉的膠原蛋白，現在都沒有了！」一句話讓全場在眼淚中爆出笑聲。

今年活動規格大升級，不僅銀幕尺寸加倍，更帶來亞洲首映的《愛情萬歲》4K修復版。楊貴媚感性表示，原本擔心大雨會澆熄大家熱情，「我有偷偷回頭看，發現都沒有人離場！」

▲楊貴媚、李康生、導演蔡明亮出席《愛情萬歲》「大安森林一邊哭一邊跨年」活動。（圖／國家影視聽中心提供）

▲「大安森林一邊哭一邊跨年」楊貴媚、李康生、導演蔡明亮等主創團隊，連續第二年參加。（圖／國家影視聽中心提供）

她哽咽說道：「去年看《愛情萬歲》是笑的，但我今年想哭。因為我們可以平安地重新在這裡團聚。」她也大讚修復版保留了台灣當年最好的創作，但也幽默自嘲「青春不再」，真實反應逗樂全場。

▲楊貴媚、李康生、導演蔡明亮出席《愛情萬歲》「大安森林一邊哭一邊跨年」活動。（圖／國家影視聽中心提供）

▲導演蔡明亮：「這一天已經變成我生命中重要的日子！不敢排別的行程。」（圖／國家影視聽中心提供）

導演蔡明亮則在跨年倒數前，分享了一個鮮為人知的「父子彩蛋」，讓現場氣氛瞬間充滿洋蔥。他指著電影最後的畫面感性地說：「我特別喜歡看最後這個鏡頭，有一個老人坐在畫面前面，他就是李康生的爸爸，他已經不在了。每一年，我都希望能夠再看到他一次，謝謝他把小康交給我。」

▲楊貴媚、李康生、導演蔡明亮出席《愛情萬歲》「大安森林一邊哭一邊跨年」活動。（圖／國家影視聽中心提供）

▲《愛情萬歲》準備放映期前，現場已擠滿了未被冬雨澆熄熱情觀眾，近千人穿雨衣、撐雨傘在長椅引頸期盼。（圖／國家影視聽中心提供）

這番深情告白讓身旁的李康生與台下觀眾都紅了眼眶。李康生也承諾：「希望以後每年都能陪伴你們度過這個跨年的夜晚。」這場被譽為全球史無前例的「痛哭跨年」大會，今年邀請知名DJ林貓王以音樂暖場，並由變裝藝術家UG熱鬧主持。

▲楊貴媚、李康生、導演蔡明亮出席《愛情萬歲》「大安森林一邊哭一邊跨年」活動。（圖／國家影視聽中心提供）

▲楊貴媚、李康生、導演蔡明亮出席《愛情萬歲》「大安森林一邊哭一邊跨年」活動。（圖／國家影視聽中心提供）

現場除了放映蔡明亮紀錄片《數電影的人》與白景瑞導演的經典默片《台北之晨》，重頭戲《愛情萬歲》結尾楊貴媚長達7分鐘的哭戲，更引發全場「情緒共振」。在2026年的第一刻，近千名陌生人透過電影宣洩情緒，彼此互道新年快樂，成為台北最獨特的一道文化風景。

▲楊貴媚、李康生、導演蔡明亮出席《愛情萬歲》「大安森林一邊哭一邊跨年」活動。（圖／國家影視聽中心提供）

▲李康生表示：「希望以後我每年都有辦法陪伴你們度過這個跨年的夜晚。」（圖／國家影視聽中心提供）

 

