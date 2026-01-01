千人齊聚大安森林公園「一邊哭一邊跨年」　楊貴媚哽咽：雨這麼大都沒人走

記者蕭采薇／台北報導

2026年的第一天，台北大安森林公園上演了最浪漫也最催淚的一幕。由國家影視聽中心主辦的「大安森林一邊哭一邊跨年」活動，最終吸引近千名影迷穿著雨衣、撐著傘擠爆現場。感人場景讓楊貴媚哽咽說：「雨這麼大都沒人走。」

導演蔡明亮、金馬影后楊貴媚與影帝李康生驚喜合體，一起欣賞《愛情萬歲》4K數位修復版，看到畫質變得超清晰，楊貴媚忍不住驚呼：「真的好清楚！清楚到看見我們滿臉的Energy、滿臉的膠原蛋白，現在都沒有了！」一句話讓全場在眼淚中爆出笑聲。

今年活動規格大升級，不僅銀幕尺寸加倍，更帶來亞洲首映的《愛情萬歲》4K修復版。楊貴媚感性表示，原本擔心大雨會澆熄大家熱情，「我有偷偷回頭看，發現都沒有人離場！」

她哽咽說道：「去年看《愛情萬歲》是笑的，但我今年想哭。因為我們可以平安地重新在這裡團聚。」她也大讚修復版保留了台灣當年最好的創作，但也幽默自嘲「青春不再」，真實反應逗樂全場。

導演蔡明亮則在跨年倒數前，分享了一個鮮為人知的「父子彩蛋」，讓現場氣氛瞬間充滿洋蔥。他指著電影最後的畫面感性地說：「我特別喜歡看最後這個鏡頭，有一個老人坐在畫面前面，他就是李康生的爸爸，他已經不在了。每一年，我都希望能夠再看到他一次，謝謝他把小康交給我。」

這番深情告白讓身旁的李康生與台下觀眾都紅了眼眶。李康生也承諾：「希望以後每年都能陪伴你們度過這個跨年的夜晚。」這場被譽為全球史無前例的「痛哭跨年」大會，今年邀請知名DJ林貓王以音樂暖場，並由變裝藝術家UG熱鬧主持。

現場除了放映蔡明亮紀錄片《數電影的人》與白景瑞導演的經典默片《台北之晨》，重頭戲《愛情萬歲》結尾楊貴媚長達7分鐘的哭戲，更引發全場「情緒共振」。在2026年的第一刻，近千名陌生人透過電影宣洩情緒，彼此互道新年快樂，成為台北最獨特的一道文化風景。

