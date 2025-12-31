華莎淡水跨年雨中熱舞！停頓10秒「表情超有愛」：把這當我家

記者許逸群／新北報導

2026閃耀新北1314跨河煙火淡水「星光舞台」今（31日）晚熱鬧開唱，壓軸登場的MAMAMOO成員華莎，一登場就引起全場觀眾歡聲雷動！她一開場就與舞群帶來《Chili》嗨翻全場，絲毫不懼淡水低溫以及雨勢。演唱完第一首歌後，她一度用眼神掃描全場粉絲，透露出溫暖的神情，接著連續用中文跟大家說「謝謝」。

▲▼華莎新北淡水跨年演出。（圖／翻攝新北市文化局YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

華莎感性地說：「其實我剛真覺得有點冷，可是看到各位後，我開始反省，不該覺得冷的。現在開始，我會讓你們很溫暖！」她坦言：「每次來到這裡都感覺到這件事情。雖然我不是出生，也不是在這長大，但是大家每次都很熱烈歡迎我，讓我有回家的感覺，每次都覺得很感謝，抱著溫暖的心情回到韓國。今天我會把這裡想成我的家，很開心地唱完歌再回去！」

▲▼華莎新北淡水跨年演出無懼風雨。（圖／翻攝新北市文化局YouTube）

華莎接著帶來《NA》、《TWIT》與《Maria》，事實上，除了帶來勁歌熱舞外，她在演唱過程中，也盡可能找機會與台下的粉絲互動，不只用中文回話前排的觀眾「我也愛你」，甚至還有「飛吻」連發橋段！最後，她用《Good Goodbye》為新北的跨年晚會劃下完美的句點。

▲華莎掃描全場粉絲，眼神與表情充滿暖意。（圖／翻攝新北市文化局YouTube）