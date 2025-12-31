蔡依林7層樓「8臂愉悅女神」壓軸現身！　超震撼畫面曝光

▲蔡依林從巨型「蛇冠心座」霸氣登唱 。（圖／凌時差提供）



記者翁子涵／台北報導

天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，今晚（31日）跨年夜繼續在大巨蛋開唱，陪伴4萬粉絲提早迎接新年，蔡依林今晚身穿以蛇紋與蛇形符號打造「愉悅女王」戰袍，從巨型「蛇冠心座」霸氣登唱，帥唱〈PLEASURE〉燃爆全場，更在狂嗨的電音Remix節奏中接連演唱〈愛無赦〉、〈怪美的〉，將現場情緒推至新一波高峰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡依林帥唱〈PLEASURE〉燃爆全場。（圖／凌時差提供）



沒等歌迷回神，接著氣勢磅礡的布蘭詩歌前奏響起，主舞台中央7層樓高的「愉悅之女」雕像震撼現身，愉悅女神擁有8臂高展、細節精緻的模樣，斥資40萬美金（約1250萬台幣）打造，瞬間成了整場「愉悅宇宙」最具象徵性的精神圖騰，更掀起壓軸橋段最高潮，一座比一座還要巨型的藝術奇幻裝置，讓歌迷紛紛看得目瞪口呆，直呼：「氣勢強到以為每段都是開場。」

▲▼蔡依林7層樓高的「愉悅之女」雕像震撼現身 。（圖／凌時差提供）



蔡依林則來到延伸舞台高唱〈舞孃〉，舞台也升起復刻〈PLEASURE〉 MV 經典畫面中刻滿「七宗罪」意象的「命運之輪」，讓24名舞者圍繞輪盤狂舞，並唱跳〈STARS ALIGN〉再次掀翻高潮。

而當壓軸曲〈PLAY 我呸〉登場時，雷射光束、電音節拍全面爆發，整座大巨蛋瞬間變成四萬人的巨型舞廳，最後〈PLEASURE〉Remix 再度響起，蔡依林感性走向延伸舞台繞場致意，「命運之輪」再次升起，她率領36名舞者回到主舞台謝幕，為這場集結寓言故事場景、電音與舞蹈能量的國際奇幻大秀畫下最炸裂的完美句點。

▲▼蔡依林站上「命運之輪」 。（圖／凌時差提供）

