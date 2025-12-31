直擊／張惠妹太狂了！　領軍眾星台東跨年「現場＋直播破28萬人」擠爆

記者蔡琛儀／台東報導

金曲天后張惠妹（阿妹）今（31日）率領群星回到家鄉，在「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」盡情嗨唱，活動於晚間6點正式揭幕，「本土天團」玖壹壹打頭陣，以〈打鐵〉、〈派對俠〉、〈來個蹦蹦〉等歌瞬間炒熱氣氛，一結束演出，他們在警察協助開道下火速前往機場，趕場台北跨年晚會演出，相當忙碌。今台東天氣相當宜人，截止晚間九點，現場已超過10萬人次，線上直播觀看人數更超過18萬，堪稱今年全台人氣最爆棚的跨年晚會。

▲▼玖壹壹為台東跨年演唱會打頭陣演出。（圖／台東縣政府提供）

玖壹壹除帶來多首招牌好歌，也和葛西瓦合作演出〈嘎勒阿勒〉、〈跟妳媽媽說〉，激盪出另類音樂火花，隨後葛西瓦接棒演出，演唱到〈心跳動〉，現場畫面突然切到後台，只見阿妹和妹妹張惠春（Saya）、A-Lin、戴愛玲、持修、桑布伊、葛仲珊、琟娜VERNA拍起大合照，引爆全場尖叫聲。

阿妹雖是最後一位演出，但早早就到會場，除了和群星在後台搶先拍大合照留念，更開心跟著音樂舞動，演出中場休息互動時，有歌迷高舉「協尋阿密特，失蹤10年了」，也有人比愛心示愛，鏡頭隨即切到在後台的阿妹，她回比愛心送給大家，還有有男童挑戰吹口香糖泡泡，阿妹也不服輸嚼起口香糖要比賽吹泡泡，可惜最終失敗，讓天后只能無奈雙手一攤。

▲▼李英宏、葛西瓦出席台東跨年演唱會。（圖／台東縣政府提供）

李英宏演唱〈台北直直撞〉時特地改成「台東直直撞」，阿妹和A-Lin、戴愛玲在後台開心熱舞，現場不時切到後台畫面；葛仲珊唱到〈皇后區的皇后〉其中歌詞「寫歌給aMEI唱」，鏡頭再次tag到開心熱舞的阿妹，葛仲珊還帶了愛犬「小潘」登台演出，小潘一副見慣大世面的模樣萌翻全場。

Saya則是一身白色褲裝搭配白色牛仔帽登台，結果帽子被現場強風吹落，讓她笑到不行；戴愛玲、桑布伊、Saya更一連演唱一系列部落金曲，包括〈火〉、〈悶〉、〈拒絕再玩〉、〈冬天裡的一把火〉、〈太陽一樣〉、〈你是我的花朵〉，台上台下勁歌熱舞讓全場氣氛嗨到沸騰。

▲▼葛仲珊帶愛犬登台，Saya一身白衣勁裝出席台東跨年晚會。（圖／台東縣政府提供）