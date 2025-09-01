直擊／張惠妹唱CORTIS〈GO！〉　一出場「現場＋直播破38萬人」

記者蔡琛儀／台東報導

金曲天后張惠妹（阿妹）12月31日率領群星回到家鄉，在「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」盡情嗨唱，活動於晚間6點正式揭幕，最高峰觀看直播人數超過28萬人，現場湧進超過10萬人；倒數前由金曲歌后A-Lin坐鎮，除了帶來〈大大的擁抱〉、〈失戀無罪〉、〈摯友〉等經典歌，並驚喜迎來阿妹合唱〈連名帶姓〉，在五分鐘、8000發的華麗煙火後，壓軸演出的阿妹一現身，立刻讓現場氣氛嗨到最高點。

▲台東跨年演唱會發射高達8000發煙火。（圖／台東縣政府提供）

阿妹先是帶領全體藝人合唱〈三天三夜〉，隨後接連唱出〈站在高崗上〉、〈What’s up〉、〈請你告訴我＋沙灘戀情〉、〈愛是唯一〉、〈牙買加的檳榔〉、〈永遠的快樂〉、〈好膽你就來〉、〈Booty call〉，〈特別的人〉，還翻唱了方大同的歌曲〈特別的人〉，阿妹感性說：「在新的一年我希望大家可以擁抱自己最愛的人，珍惜自己最愛的人，我要把這首歌獻給一個很特別的人。」並呼籲現場彼此認識的觀眾也能唱給自己心中最特別的人，又幽默說：「抱緊他，牽著他的手或是親他一下，但親愛的要認識的才可以親，可以嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台東跨年晚會在張惠妹號召下，集結許多大咖歌手開唱，最高峰觀看直播人數超過28萬人。（圖／台東縣政府提供）

隨後阿妹首唱新歌〈我的存在就是愛你〉，她坦言有點緊張，「我在中午的時後忽然間發布了一個新歌，這首歌是我覺得，我在2025年經歷了很多很多的事情，特別特別想在26年要跨過25年的最後一天，想要唱這首歌，想要表達這首歌的意思，我希望大家可以回去的時候可以好好看一下歌詞，練一下，也許可以抒發你的情感。」

最後阿妹再與葛仲珊合作〈跳進來〉，有趣的是，阿妹還巧思將人氣男團CORTIS的歌曲〈GO！〉加進去，與葛仲珊大唱「吳麗萍你好像搭丟賽」，相當跟進時事。