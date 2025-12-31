《大學生》Nina、小新跨年夜證實離婚！　6年婚姻婚劃下句點

記者孟育民／台北報導

網紅 Nina（曹婕妤） 與「CEO 先生」小新（曾惠新） 都是從節目《大學生了沒》打開知名度，小倆口相識8年、結婚6年，近日遭網友質疑互動變少。兩人於今（31日）跨年夜發出聯合聲明，證實在充分溝通與深思熟慮後，已以和平、理性的方式為婚姻關係劃下句點。

▲小新、Nina證實離婚。（圖／翻攝自IG）

聲明中指出，兩人自相識至今走過8年多歲月，攜手經歷人生許多重要時刻，對這段共同努力、彼此扶持的成長歷程始終心懷感謝，並將回憶溫柔珍藏。雖然法律身分已改變，但雙方強調，對家人的愛與責任不會因此改變。

兩人也首度對外說明，已採取「鳥巢式共育」的育兒方式，讓愛的家人持續生活在熟悉且安心的環境中。聲明強調，家將保持完整，家人不需在「爸爸家」與「媽媽家」之間來回奔波；父母則以規律輪流的方式陪伴家人成長，並共同照顧家中的貓咪 Milu。相關法律程序與居住安排也已依法完成，居住空間轉為雙方共同持有，相關承諾將持續至家人成年。

同時也懇請外界給予平靜空間，未來不再對細節多作回應，並祝福彼此在2026年都能成為更成熟、也更溫柔的大人。