王ADEN跨年有工作！　獲邀酒吧大跳

記者黃翊婷／綜合報導

歌手王ADEN日前因校唱引發爭議，原定參加台北、宜蘭跨年晚會演出均被取消。不過，跨年夜王ADEN仍獲得台北一間酒吧邀請演出，掀起網友正反意見議論，雖然大多數網友揚言抵制，但也有部分網友覺得，沒有必要把人逼到失去所有工作機會。

▲王ADEN因校唱陷入爭議。（圖／翻攝自IG／adenwang_）

王ADEN去年12月19日前往某高中參加耶誕活動演出時，因不滿一名女學生在老師的指示下上台熱舞，當場不唱並蹲到角落，事後更是捲入「公審未成年女學生」爭議，進而導致原定參加台北、宜蘭跨年晚會的演出均被取消。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王ADEN跨年夜酒吧演出 掀網友兩派論戰

不過，台北市信義區一間新開幕的酒吧逆風邀請王ADEN參加跨年演出，消息傳開之後，引發網友正反意見討論。不少網友在店家的社群平台留言，揚言抵制、拒看，或者嘲諷王ADEN「又可以大跳了」；但也有少部分網友送上鼓勵，認為還是可以給王ADEN機會，不要把人逼到完全失去工作機會，希望大家能保持理性與諒解。

王ADEN已經順利完成酒吧的跨年演出，而對於網路上的紛爭，他並未對外做出任何回應，社群平台更新均停留在去年12月20日。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。