跨年最辣！安心亞脱了「美胸全放送」大跳呼呼　耗資百萬超有誠意

記者孟育民／台北報導

連莊多年「全台最辣」、跨年收視之冠的「辣感女神」安心亞，31日晚間以酷帥性感兼具的造型，獨家空降「2026台北最High新年城」，大陣仗攜30位舞者，連續唱跳13分半不間斷的勁歌熱舞，續航力十足、挑戰體能之巔，包括韓國頂尖女團Aespa〈Whiplash〉、Black Pink〈Jump〉和流行天王G-Dragon〈Home Sweet Home〉3首hit songs，令現場觀眾驚艷不已，不少人在台下跟著跳起來。

▲▼安心亞帶來超有誠意演出。（圖／圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前被酸民攻擊「40歲了還在呼呼」，安心亞無懼按鍵傷人，在2025最後一天以直球對決的方式，在「2026台北最High新年城」一出場先在8人舞群烘托下，送上搖滾版〈呼呼〉，造型上一身銀白搭配白色流蘇外套，有別於以往的嫵媚，「呼」出帥氣新意。

▲安心亞熱舞。（圖／圖／記者周宸亘攝）



〈呼呼〉唱完，她轉身脫去外套，率領30位舞者大陣仗演唱〈女孩站出來〉時，晶鑽貝殼美胸呼之欲出，這是她繼過去「黃金奶」、連身鏤空馬甲、和「緋紅女神」等經典跨年裝扮後，噴火造型再突破；據悉整套表演節目耗資破百萬，安心亞說：「我們一直以來都是不計成本，團隊在製作上非常用心，我覺得最珍貴的不是花多少錢，而是大家願意為了這一晚，把最好的表演呈現給觀眾。今年有些歌都做了改編，增添搖滾的元素，風格是比較酷帥的。」

▲▼安心亞超火辣。（圖／圖／記者周宸亘攝）





緊接著，〈Whiplash〉、〈Jump〉和〈Home Sweet Home〉3首韓流熱歌登場，由於安心亞近期忙於電視劇《整形過後》和電影《陽光女子合唱團》的交叉宣傳，為了跨年舞台，她從月初開始準備，有空就進舞蹈教室練習，希望能達到舞蹈總監大目老師高標準的要求，她說：「除了和30位舞者的搭配要整齊一致，今年練最久的是要記韓文歌詞，尤其〈Whiplash〉還有英文、韓文穿插，常會亂掉，所以花了很多時間。」從彩排到正式演出都電力十足，歷時近月不喊苦，被團隊封為「辣感搖滾女力」，續航力超強。



包括〈Super跩〉、〈愛得起〉、〈乖乖牌〉、〈Maybe We Can〉等9首中、韓、英文夾雜的組曲過後，安心亞簡短接受主持人訪問，最後以〈Chillximg〉送給觀眾、送走2025年；下台後和團隊互相擁抱、互道辛苦了，她說：「倒數的瞬間，最重要的是大家一起完成了一件很棒的事情，今年在節目內容上更重視節奏跟情緒的起伏，希望給大家的不只是熱鬧，還有更不一樣的視覺感受。」