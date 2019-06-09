《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《VOICE3》劇情撲朔迷離，上周殺人魔拿下面具，一位金髮惡男疑似就是連續分屍案的主謀「鋼絲旬」，但下一集卻大反轉直接被吊死，而真正的主謀疑似在昨（8日）晚間揭曉，主演的演員在韓網受到熱烈討論，他更曾因另一部愛情喜劇《今生是第一次》的「馬代表」而聞名，還客串《金秘書》，韓劇迷對他一定有印象！

▲《Voice3》疑似鋼絲旬的殺人魔現身。（圖／翻攝自愛奇異台灣站）

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《VOICE3》昨晚播出第9集，接續第8集懸疑結尾，原本被認為是分屍變態殺人魔的日本黑道「藤山康一」，出現在夜店「黑洞」後，最後卻被發現陳屍在廢棄工廠，而且還是遭到吊死，雖然警方暫時認定他就是「鋼絲旬」，但隨著劇情推進，主謀似乎另有其人。

第9集出現新角色，前面一直玩弄打火機，製造出打火機聲響的神祕人物，終於公開了他的面目，他在一長桌前面優雅啃著食物，沉著而冷靜，而旁邊的桌子就放著第一集出現過的面具！

▲男演員朴秉恩疑似飾演真正的連續殺人魔。（圖／翻攝自愛奇異台灣站）

第一集兇手在殺死日本畫家由紀子時戴著一個露出白色微笑的面具，而面具旁邊竟然放著一張照片，裡面是穿著白色洋裝的死者由紀子與一男子的合照，下方寫著「由紀子 一周年」，這一幕留下謎樣疑點！

而這位神秘人物不但還沒有暴露其真實身分，也試圖接近女主角姜權酒，他的出現讓劇情更加毛骨悚然。播出後，飾演該角色的男演員朴秉恩（音譯，박병은）成為韓網討論人物，而事實上他先前卻以多部喜劇作品為海外粉絲所知曉，例如《今生是第一次》男主角李民基的創業夥伴「馬代表」。

▲朴秉恩曾客串《金秘書》飾演女主角相親對象，還差點被她打領帶時給勒死。（圖／翻攝自愛奇異台灣站）

有趣的是，朴秉恩在《Voice3》疑似是用鋼絲分屍勒人的連續殺人魔，在客串的《金秘書為何那樣》卻是朴敏英的相親對象，朴敏英幫他整理領帶時，還差點被女方勒死，這次形象大反轉飾演惡角，讓劇迷非常期待接下來的發展！