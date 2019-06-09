金明洙「天使丹」下凡可愛爆炸！《僅此一次愛情》演技受肯定

文／臺灣歐妮

之前的水木劇（週三、週四播出的戲劇）一直在獅子館長（出自韓劇《她的私生活》），竟然落了還有別部值得一看的戲，這次陰間使者閃邊去，「天使丹」下凡來啦～

如果說陰間使者是冷酷的萌帥感，這「天使丹」則是帥氣又真實的可愛！《僅此一次的戀愛》（韓文劇名直翻是《丹_唯一的愛》），敘述芭蕾舞者李妍書，是一位令人羨慕的財閥繼承人，因為一場事故，眼睛完全看不見，只能放棄夢想，也變成一個不信任他人、不相信愛情的冷酷女人。

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這時天真浪漫的「天使丹」，為了回到天上，而接受一個特殊任務，就是成為冷酷女人妍書的天使！他為了替妍書找到真愛而孤軍奮鬥，到最後兩人卻陷入無法預測的愛情。

當發現這部有趣的戲時，我一次四集連看，這金明洙演的天使也太太太太可愛了吧！

對於在愛豆（idol）身份的金明洙我不是很熟，但之前就看過他演出的幾部戲，身為演員的金明洙，個人覺得蠻肯定他的演技，戲未播之前看到介紹都只是滑過，沒有特別注意，當時還想，跟申惠善能搭嗎？嗯！沒想到還蠻合的！

申惠善的戲我也看得不多，在之前《雖然30仍然17》有很好的口碑，加上最近很需要開心的戲來清涼一下這高溫的天氣，近期幾部愛情喜劇，真的完全來得正是時候啊～

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供）

本文由臺灣歐妮【臺灣歐妮哈韓 x 玩樂誌】授權提供

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