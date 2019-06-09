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Swedish House Mafia亞洲首場「表演前6小時突放鳥」 Ultra Korea壓軸開天窗

記者洪文／首爾報導

電音傳奇天團Swedish House Mafia（簡稱SHM，瑞典浩室黑手黨）原訂9日晚間8點半在Ultra Korea擔任壓軸DJ，未料下午2點突然宣布「不來了」，這也是他們解散5年重新回歸首場亞洲表演，許多台灣粉絲到場後傻眼。

Swedish House Mafia。（圖／達志影像／美聯社）

▲Swedish House Mafia。（圖／達志影像／美聯社）

SHM下午2點在臉書發布道歉聲明：「因為意外狀況，SHM不會出現在Ultra Korea，他們向粉絲道歉，期待未來再來韓國表演。」Ultra Korea轉貼證實消息，不過SHM的貼文不到1小時不明原因已刪除。

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▲▼Ultra Korea主舞台人煙稀少。（圖/記者洪文攝）

▲Ultra Korea主舞台人煙稀少。（圖/記者洪文攝）

Ultra Korea壓軸突然開天窗，火速重新調整9日演出順序，把下午的KAYZO改成壓軸DJ。《ETtoday》直擊，主舞台明顯比前一天人少了7成，許多觀眾坐在草皮區休息，或在場內遊走不知道去哪裡。

事實上，Ultra Korea只有3天活動就有2天壓軸DJ臨時取消。先是5天前Martin Garrix因腳傷宣布無法表演，如今第3天壓軸SHM也因不明原因取消，讓整個活動品質大打折扣。

▲▼SHM表演前6小時突然宣布取消。（圖/翻攝自臉書）

▲SHM表演前6小時突然宣布取消。（圖/翻攝自臉書）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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