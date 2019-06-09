ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

羅大佑頂34度高溫開唱！　「3萬張北京門票」全賣光

記者關韶文／台北報導

｢音樂職人」羅大佑睽違一年半後重返北京，表演場地從容納一萬人的室內北京凱迪拉克中心擴大到三萬人的戶外的工人體育場開唱，演唱會門票十分搶手共計吸引三萬樂迷朝聖，許多政商名流都慕名前來，粉絲橫跨各個年齡層，大家都拿著螢光棒隨歌曲節奏應援！

演唱會開場，羅大佑從約兩層樓高的升降舞台上，戴上招牌黑色墨鏡，一襲勁裝演唱知名搖滾經典歌曲《鹿港小鎮》，音樂前奏一下全場觀眾馬上就激動不已，跟隨歌曲節奏擺動並大聲合唱。羅大佑就唱到身上的吊帶都斷裂，嘉賓邀請好友鄭鈞合唱《戀曲1980 》掀起另一波高潮。

▲▼羅大佑。（圖／種子音樂提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼羅大佑北京開唱。（圖／種子音樂提供）

▲▼羅大佑。（圖／種子音樂提供）

羅大佑開心介紹鄭鈞，｢我們倆是老搭檔了，在夏日微風中能找到好朋友跟我們一起唱歌很開心。」 鄭鈞和他是在2013年的一個節目中相識成為音樂上的好友，他對於羅大佑評價相當高，他說:「看到大佑哥就像是看到我的青春！」

由於這場演唱會剛好是在戶外場地，因此天氣因素也相當重要，為祈求演唱會天氣狀況良好，主辦單位也特地配置紅辣椒串掛在舞台上，並使用當地傳統習俗｢處男畫烏龜」，找來四歲小娃獻畫烏龜，祈求天晴。到了演唱會當天果然出大太陽，氣溫飆到34度高溫，觀眾期待觀賞聽歌的心情也跟氣溫一樣激動沸騰，也讓整場演唱會順利成功。


 

推薦閱讀

青峰唱S.H.E《十七》爆哭！　「這首歌對我來說很重要」

青峰唱S.H.E《十七》爆哭！　「這首歌對我來說很重要」

陳昇一口氣入圍「2項金曲提名」　宣布睽違7年好消息！

陳昇一口氣入圍「2項金曲提名」　宣布睽違7年好消息！

專訪／Joe心繫腳踏車錢！　拿到薪水「直接還給曹格」

專訪／Joe心繫腳踏車錢！　拿到薪水「直接還給曹格」

朱俐靜演唱會變《超偶》同學會　「老戰友」全到齊了！

朱俐靜演唱會變《超偶》同學會　「老戰友」全到齊了！

HUSH：我欠爸爸一個交代！　還原「向家人出櫃」心情

HUSH：我欠爸爸一個交代！　還原「向家人出櫃」心情

邵雨薇首場演唱會！　挑戰「五月天、艾薇兒、魏如萱」

邵雨薇首場演唱會！　挑戰「五月天、艾薇兒、魏如萱」

全台「剩500隻」石虎！　五月天怪獸、HUSH加入連署

全台「剩500隻」石虎！　五月天怪獸、HUSH加入連署

你端午立蛋了嗎？　宇宙人小玉「獨家成功方法」曝光

你端午立蛋了嗎？　宇宙人小玉「獨家成功方法」曝光

周湯豪被酸：你真的是屁孩！　本人親上火線「不要裝熟」

周湯豪被酸：你真的是屁孩！　本人親上火線「不要裝熟」

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

羅大佑

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鄧紫棋是金曲嘉賓！飆唱10首破億點擊歌曲　宣布好消息：今年出專輯
  2. 《蜘蛛人》新片為何沒雷神？克里斯被嗆：還不夠格...當場翻白眼
  3. 「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了
  4. 廖家儀「全職媽媽」生活曝光！　郭亞棠佩服：真的是鐵人
  5. 羅大佑頂34度高溫開唱！　「3萬張北京門票」全賣光
  6. 周揚青緊身白T快被撐爆！路邊被拍…「渾圓胸型」全看光
  7. 新人歌手余佩真找爸爸拍MV！　場景選在「洗衣店」勾回憶
  8. 快訊／AKIRA、林志玲同步放閃！　切換3語甜喊：感謝祝福
  9. 楊子儀甜蜜餵吃蕉　吳怡霈「颱風戲」2小時化妝…5秒被沖花
  10. 陳立農「霸道總裁式救粉絲」！歌迷倒退走腳滑　他1秒瞬間移動hold住

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366