羅大佑頂34度高溫開唱！　「3萬張北京門票」全賣光

記者關韶文／台北報導

｢音樂職人」羅大佑睽違一年半後重返北京，表演場地從容納一萬人的室內北京凱迪拉克中心擴大到三萬人的戶外的工人體育場開唱，演唱會門票十分搶手共計吸引三萬樂迷朝聖，許多政商名流都慕名前來，粉絲橫跨各個年齡層，大家都拿著螢光棒隨歌曲節奏應援！

演唱會開場，羅大佑從約兩層樓高的升降舞台上，戴上招牌黑色墨鏡，一襲勁裝演唱知名搖滾經典歌曲《鹿港小鎮》，音樂前奏一下全場觀眾馬上就激動不已，跟隨歌曲節奏擺動並大聲合唱。羅大佑就唱到身上的吊帶都斷裂，嘉賓邀請好友鄭鈞合唱《戀曲1980 》掀起另一波高潮。

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▲▼羅大佑北京開唱。（圖／種子音樂提供）

羅大佑開心介紹鄭鈞，｢我們倆是老搭檔了，在夏日微風中能找到好朋友跟我們一起唱歌很開心。」 鄭鈞和他是在2013年的一個節目中相識成為音樂上的好友，他對於羅大佑評價相當高，他說:「看到大佑哥就像是看到我的青春！」

由於這場演唱會剛好是在戶外場地，因此天氣因素也相當重要，為祈求演唱會天氣狀況良好，主辦單位也特地配置紅辣椒串掛在舞台上，並使用當地傳統習俗｢處男畫烏龜」，找來四歲小娃獻畫烏龜，祈求天晴。到了演唱會當天果然出大太陽，氣溫飆到34度高溫，觀眾期待觀賞聽歌的心情也跟氣溫一樣激動沸騰，也讓整場演唱會順利成功。



