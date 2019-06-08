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嚴立婷抓拍1歲女「無敵笑容」　聽到像「小智峰」一秒森77：去看眼科！

記者韓景樺／綜合報導

嚴立婷和籃球員老公張智峰結婚8年，婚後陸續生下兒子Willson、女兒Tammy，一家四口幸福甜蜜。當媽後的她經常透過社群網站分享育兒日常，8日也開心PO出一張和女兒的甜笑自拍，讓不少網友看了大呼被融化，只不過照片中的Tammy被說像「小智峰」，意外讓嚴立婷森77啦。

▲▼嚴立婷女兒越長大越像媽媽。（圖／翻攝自IG／嚴立婷）

▲嚴立婷女兒越長大越像媽媽。（圖／翻攝自IG／嚴立婷）

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不少人都公認，孩子的長相大多是「兒子像媽媽，女兒像爸爸」，但嚴立婷在女兒滿月時就曾透露，其實Tammy水汪汪的大眼睛和深邃的雙眼皮不像爸爸，「是像我！！像我！！！！！！」

▲▼嚴立婷過去曾說女兒雙眼皮像她。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson & Tina）

▲▼嚴立婷過去曾說女兒雙眼皮像她。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson & Tina）

▲嚴立婷過去曾說女兒雙眼皮像她。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson & Tina）

隨著女兒長大，秀氣五官也越來越像媽媽，嚴立婷近日帶著孩子出遊，也把握機會和「見人就笑」的Tammy自拍，更曬出「失敗100張」之後成功捕捉到的萌照。只見Tammy頭上綁著小啾啾，坐在紅色的小車車上，開心地露出燦爛笑容，尖尖下巴和可愛的下排牙齒全都露，讓人看了瞬間融化。

▲▼嚴立婷聽到女兒被說是「小智峰」森77。（圖／翻攝自IG／嚴立婷）

▲嚴立婷聽到女兒被說是「小智峰」森77。（圖／翻攝自IG／嚴立婷）

網友也大讚「這張很像你耶」、好可愛，越來越像媽媽了」、「這張跟媽媽超像，都是美女」。但也有人認為Tammy看起來宛如「小智峰」，一留言立刻釣出氣呼呼的嚴立婷本人，直說：「明明就像我！去掛眼科！」激烈反應笑翻眾人。

▲▼嚴立婷女兒越長大越像媽媽。（圖／翻攝自IG／嚴立婷）

▲嚴立婷女兒被讚笑容超甜又可愛。（圖／翻攝自IG／嚴立婷）

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嚴立婷, 張智峰, Tammy

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