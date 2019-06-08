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李易4歲Q兒開MINI！　「8秒倒車入庫」…網看傻：停得比我還好

記者韓景樺／綜合報導

藝人李易和六月（蔡君茹）結婚8年，育有4歲兒子Star和2歲女兒Shinny，夫妻倆平日除了忙工作，也常透過社群網站曬幸福的家庭日常，吸引不少粉絲關注。8日李易PO出一段兒子開MINI小車的影片，Star一氣呵成的停車技術不只爸爸大讚帥氣，也獲網友認證「好厲害」。

▲▼李易兒子停車技術超強。（圖／翻攝自IG／李易）

▲李易常帶小孩出門玩，8日曝光一段Star的停車影片，讚兒子車技好。（圖／翻攝自IG／李易）

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因為希望能親眼見證、陪伴孩子的成長，李易在一雙兒女陸續出生後，也開始漸漸減少手上的工作，更退出了主持2年的外景節目《愛玩客》，搖身一變成為新好奶爸、家庭煮夫，為兒女洗手作羹湯也甘之如飴。

▲▼李易兒子停車技術超強。（圖／翻攝自IG／李易）

▲▼李易兒子停車技術超強。（圖／翻攝自IG／李易）

▲李易近年推開不少工作，為了陪伴一對兒女成長。（圖／翻攝自IG／李易）

8日李易帶著孩子外出放風，4歲的Star穿著簡單的黑T恤和牛仔褲，一臉興奮地開著白色MINI小車趴趴走。覺得兒子開車技術太帥氣，李易也在旁邊拿起手機錄影，意外拍下Star流暢地「倒車入庫」的一幕。

▲▼李易兒子停車技術超強。（圖／翻攝自IG／李易）

▲▼李易兒子停車技術超強。（圖／翻攝自IG／李易）

▲李易兒子停車技術超強。（圖／翻攝自IG／李易）

只見Star在倒車時，仔細地確認後方停車格的距離，把著方向盤的手勢超穩、超熟練，不到10秒就成功停進黃色的停車格中。聽到爸爸稱讚自己「好厲害喔」，Star先靦腆地朝鏡頭露出一笑，接著又認真低下頭去，把車子停正。見兒子完成任務，李易也出聲喊他下車，Star也很聽話，完全沒有吵鬧要繼續玩。

▲▼李易兒子停車技術超強。（圖／翻攝自IG／李易）

▲李易PO出兒子開車影片，連隋棠都讚：「也太會停車了吧！」（圖／翻攝自IG／李易）

影片一PO上IG，不少人都誇Star倒車技術一流，「這個倒車入庫也太帥了吧！準備存錢買真的（車）給他」、「倒車入庫100分」、「真的會開的那種，停車技術都比大人還厲害了」，連名模媽咪隋棠都驚呼：「也太會停車了吧！」

▲▼李易兒子停車技術超強。（圖／翻攝自IG／李易）

▲▼李易兒子停車技術超強。（圖／翻攝自IG／李易）

▲網友也誇Star倒車技術太厲害，停得比大人還好。（圖／翻攝自IG／李易）

▼Star倒車影片。（影片／翻攝自IG／李易，如遭刪除請見諒） 

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李易, 六月, 蔡君茹, star

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