「假全家福」瘋傳！女模葉宛承陷7年惡夢　硬起來怒告轉貼造謠者﻿

圖文／鏡週刊



名模葉宛承多年前拍攝一張「類全家福」醫美宣傳照，沒想到診所為宣傳整形技術，指照片中她與男模扮演的夫妻和3個小孩「不像一家人」；由於該照片爆紅瘋傳，身分還被張冠李戴，導致她被誤認成整形詐婚女，連工作機會都被迫減少，她只好開記者會澄清。沒想到至今照片仍在網路瘋傳，被許多不知情的網友胡亂評論，她只好委託律師提告以正視聽。

知名模特兒葉宛承2012年時以9,000元的價碼，接拍港商智威湯遜廣告公司的「芙雷亞醫美」宣傳照 ，畫面中她與男模特兒扮演顏值超高的夫妻，不過合照的3名小孩不僅完全不像爸媽，廣告標語還寫：「你唯一該擔心的是，如何跟孩子解釋」；照片後來在網路爆紅，她還變成「整型女詐婚被丈夫訴請離婚」的假新聞女主角，不僅慘遭網路霸凌，還造成形象爭議，影響她赴日本發展、拍攝全國性電視廣告的機會，損失3、400萬元收入。

因為不堪假新聞所苦，葉女在2015年10月與台北市議員簡舒培召開記者會，控訴當初拍照前，約定僅能提供雜誌、報紙使用，卻被醫美診所拿來宣傳，不僅侵害肖像權，還在網路被濫用，進而生計受損，當時她也決定委託律師向廣告公司、濫用照片的單位提告。

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不料事隔多年，依舊有人拿假新聞照片張貼臉書，引來大批網友批評，又損及她的形象；她無奈再度委任律師，對不實訊息詆毀名譽與侵害肖像權，進行蒐證、提告維護權益，更呼籲網友不要隨便以身試法。



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