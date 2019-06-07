ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「假全家福」瘋傳！女模葉宛承陷7年惡夢　硬起來怒告轉貼造謠者﻿

圖文／鏡週刊

名模葉宛承多年前拍攝一張「類全家福」醫美宣傳照，沒想到診所為宣傳整形技術，指照片中她與男模扮演的夫妻和3個小孩「不像一家人」；由於該照片爆紅瘋傳，身分還被張冠李戴，導致她被誤認成整形詐婚女，連工作機會都被迫減少，她只好開記者會澄清。沒想到至今照片仍在網路瘋傳，被許多不知情的網友胡亂評論，她只好委託律師提告以正視聽。

許多不知情的網友胡亂評論，氣的她打算蒐證提告以正視聽。

知名模特兒葉宛承2012年時以9,000元的價碼，接拍港商智威湯遜廣告公司的「芙雷亞醫美」宣傳照 ，畫面中她與男模特兒扮演顏值超高的夫妻，不過合照的3名小孩不僅完全不像爸媽，廣告標語還寫：「你唯一該擔心的是，如何跟孩子解釋」；照片後來在網路爆紅，她還變成「整型女詐婚被丈夫訴請離婚」的假新聞女主角，不僅慘遭網路霸凌，還造成形象爭議，影響她赴日本發展、拍攝全國性電視廣告的機會，損失3、400萬元收入。

葉宛承近期也為超商拍攝商品廣告。

因為不堪假新聞所苦，葉女在2015年10月與台北市議員簡舒培召開記者會，控訴當初拍照前，約定僅能提供雜誌、報紙使用，卻被醫美診所拿來宣傳，不僅侵害肖像權，還在網路被濫用，進而生計受損，當時她也決定委託律師向廣告公司、濫用照片的單位提告。

請繼續往下閱讀...

不料事隔多年，依舊有人拿假新聞照片張貼臉書，引來大批網友批評，又損及她的形象；她無奈再度委任律師，對不實訊息詆毀名譽與侵害肖像權，進行蒐證、提告維護權益，更呼籲網友不要隨便以身試法。

葉宛承發出律師函，呼籲網友不要隨便以身試法。（讀者提供）


更多鏡週刊報導
水電工竊電當比特幣「礦工」　遭台電求償550萬元
新莊摩鐵離奇雙屍案　檢警下週解剖查真相
蒙面怪客持BB槍射傷少女　警方循線追緝中

推薦閱讀

風田招牌長髮「剪短了」！　新造型曝光帥度破表…網：已戀愛

風田招牌長髮「剪短了」！　新造型曝光帥度破表…網：已戀愛

方志友中空照曝「超狂瘦身成果」！　牛仔褲一拉…驚呆整排藍勾勾

方志友中空照曝「超狂瘦身成果」！　牛仔褲一拉…驚呆整排藍勾勾

楊丞琳生日…李榮浩崩潰「我不發了行了嗎！」　慶生文遲到原因曝光

楊丞琳生日…李榮浩崩潰「我不發了行了嗎！」　慶生文遲到原因曝光

《玩很大》4女神濟州島海邊「解放比基尼」　Albee半球形狀被看光

《玩很大》4女神濟州島海邊「解放比基尼」　Albee半球形狀被看光

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

男友摩鐵暴斃後「回家了」　通靈友：他在…8年網紅女友心碎呼喚

男友摩鐵暴斃後「回家了」　通靈友：他在…8年網紅女友心碎呼喚

嚴立婷剪耳下5cm短髮！　神逆齡「韓系新造型」首度曝光

嚴立婷剪耳下5cm短髮！　神逆齡「韓系新造型」首度曝光

新婚僅4個月…　李兆基遺孀憔悴現身「幫30年愛人辦死亡證明」

新婚僅4個月…　李兆基遺孀憔悴現身「幫30年愛人辦死亡證明」

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

林志玲沒嫁言承旭「F4魔咒徹底成真！」　轟烈熱戀4女神全沒走到終點

言承旭「這敗筆」錯過林志玲！　她等17年放棄了...半年姊弟戀「閃嫁日本老公」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 葉宛承

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《炮仔聲》雙渣男互餵食！　48歲江宏恩曝「魔鬼飲食法」吃不胖
  2. 林真亦「犧牲收入」簽新東家　當李毓芬師妹：很值得！
  3. 郭彥均曝旅遊節目秘辛　爆肥憂鬱「收工不敢再吃」
  4. 粉絲搶救成功！《魔鬼神探》復活　「確定會拍第五季」看得到結局
  5. 《X戰警：黑鳳凰》全台首日1880萬！最終章預售成績飆高
  6. 「假全家福」瘋傳！女模葉宛承陷7年惡夢　硬起來怒告轉貼造謠者﻿
  7. 專訪／Joe心繫腳踏車錢！　拿到薪水「直接還給曹格」
  8. 張基龍破尺度！一夜情床戰39歲熟女　直進狂撩：我的主人
  9. 《冰與火》咖啡杯真凶出現　珊莎「100％確認」是雪諾：因為他超懶！
  10. 許聖梅主持挺韓　選美教主移師賽區轉戰高雄

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366