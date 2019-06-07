《金牌特務3》爆換導演！馬修范恩：非常艱難，但我會

▲《金牌特務》系列深受全球影迷喜愛。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

2015年馬修范恩（Matthew Vaughn）執導《金牌特務》在全球廣受歡迎，2017年推出續集《金牌特務：機密對決》同樣引爆討論，2集票房都創下好成績，總共8.25億美金，約新台幣260億元。近期馬修范恩受訪，透露第3集導演職位有可能讓出，他也願意讓別人來接手《金牌特務》系列。

根據《ScreenRant》報導，馬修范恩正在籌備最新的《金牌特務》電影外傳《金牌特務：大博弈》，該片背景時間軸在第一次世界大戰，描述金士曼（Kingsman）這個特務機構的起源。

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▲《金牌特務》導演馬修范恩（左）。（圖／達志影像／美聯社）

緊接著還有《金牌特務》正宗第3集，馬修范恩曾透露，電影將會聚焦在哈利、伊格西師徒倆的關係大結局。然而電影進度似乎沒有因為外傳而停滯，馬修范恩可說是一個人顧兩部電影，相當繁忙。

馬修范恩透露，他完全不反對讓某人來接手《金牌特務》系列導演，「如果有合適的人選，加上有對的主題、劇本，在對的情況下，是的，我願意。當然這非常難，超級超級艱難，但我會，有可能會把其中一部交出去，不會是兩部。」

當然《金牌特務》的版權仍在原著作者馬克米勒（Mark Millar）手中，或許馬修范恩有一天可能真的完全離開《金牌特務》系列，但他和馬克米勒曾合作過2010年《特攻聯盟》與現在的《金牌特務》，依照現在合作順利的狀況，也不難會有下次合作別部改編作品的機會。