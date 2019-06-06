陳妤、孫可芳、宋柏緯…那些你超熟的新面孔！北影狂推「2019非常新人」

記者林映妤／台北報導

台北電影節今年首度推出全新企劃「2019非常新人」，邀請來自電影、電視、劇場圈極具潛力的台灣10位演員一同參與影展，透過影展的力量將優秀人才介紹給電影工作者與觀眾。其中包含了《我們與惡的距離》陳妤、《天黑請閉眼》孫可芳、《他們在畢業的前一天爆炸2》宋柏緯等內外顏值都爆表的新人！

北影總監李亞梅表示，扶植演員是刻不容緩的事，台北電影節扮演交流平台，讓影視工作者和對表演充滿熱情的演員有更多互相認識的機會，進而幫助產業更為活絡。

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▲台北電影節「2019非常新人」林子熙（左起）、陳妤、程予希、孫可芳、王安琪。（圖／台北電影節提供）

這10位「2019非常新人」包括《我們與惡的距離》李大芝一角廣為人知的金鐘新人得主陳妤；以《天黑請閉眼》獲得金鐘獎戲劇節目女配角獎的孫可芳；曾以《他們在畢業的前一天爆炸2》入圍金鐘獎的宋柏緯。

另外還有演出《5月一號》嶄露頭角的氣質女星程予希；橫跨劇場與電影，目前擔任兩廳院短期駐館藝術家的王安琪；參與眾多MV演出，近期演出電視劇《噬罪者》備受矚目的林子熙；以出道作《幸福城市》3度入圍最佳新人的謝章穎；與眾多兩岸明星合作演出的蕭傳勳；演歌雙棲暖男管麟；爆發力十足，劇場經驗豐厚的王肇陽。



李亞梅指出，今年推出「2019非常新人」企劃，是因為觀察到台灣影視產業演員斷層、人才外流嚴重，因而萌生這個想法。「非常新人」指的是非一般常見的新人，這些演員或許是各領域中的佼佼者，不過面對一般大眾還是缺少被看見的機會。

▲台北電影節「2019非常新人」管麟（左起）、謝章穎、王肇陽、宋柏緯、蕭傳勳。（圖／台北電影節提供）

「2019非常新人」為演員量身打造一系列規劃，不但讓演員們搶先觀賞台北電影節種類多元的強打電影，擴大觀影經驗與見識涵養，更在影展期間邀請「2019非常新人」擔任電影引言人，向全場觀眾推薦電影，同時增加被觀眾認識、曝光的機會。

除此之外，也會邀請演員出席台北電影節各式各樣如開閉幕片、酒會、頒獎典禮等的大小活動，深入業界爭取各種曝光。李亞梅強調，從今年開始做，希望未來每年都能推出「非常新人」，這樣就會有源源不斷的新面孔與觀眾見面。



2019台北電影獎頒獎典禮將在7月13日於台北市中山堂舉行。