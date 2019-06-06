ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳妤、孫可芳、宋柏緯…那些你超熟的新面孔！北影狂推「2019非常新人」

記者林映妤／台北報導

台北電影節今年首度推出全新企劃「2019非常新人」，邀請來自電影、電視、劇場圈極具潛力的台灣10位演員一同參與影展，透過影展的力量將優秀人才介紹給電影工作者與觀眾。其中包含了《我們與惡的距離》陳妤、《天黑請閉眼》孫可芳、《他們在畢業的前一天爆炸2》宋柏緯等內外顏值都爆表的新人！

北影總監李亞梅表示，扶植演員是刻不容緩的事，台北電影節扮演交流平台，讓影視工作者和對表演充滿熱情的演員有更多互相認識的機會，進而幫助產業更為活絡。

▲▼台北電影節「2019非常新人」左起林子熙、陳妤、程予希、孫可芳、王安琪；左起管麟、謝章穎、王肇陽、宋柏緯、蕭傳勳。（圖／台北電影節提供）

請繼續往下閱讀...

▲台北電影節「2019非常新人」林子熙（左起）、陳妤、程予希、孫可芳、王安琪。（圖／台北電影節提供）

這10位「2019非常新人」包括《我們與惡的距離》李大芝一角廣為人知的金鐘新人得主陳妤；以《天黑請閉眼》獲得金鐘獎戲劇節目女配角獎的孫可芳；曾以《他們在畢業的前一天爆炸2》入圍金鐘獎的宋柏緯。

另外還有演出《5月一號》嶄露頭角的氣質女星程予希；橫跨劇場與電影，目前擔任兩廳院短期駐館藝術家的王安琪；參與眾多MV演出，近期演出電視劇《噬罪者》備受矚目的林子熙；以出道作《幸福城市》3度入圍最佳新人的謝章穎；與眾多兩岸明星合作演出的蕭傳勳；演歌雙棲暖男管麟；爆發力十足，劇場經驗豐厚的王肇陽。

李亞梅指出，今年推出「2019非常新人」企劃，是因為觀察到台灣影視產業演員斷層、人才外流嚴重，因而萌生這個想法。「非常新人」指的是非一般常見的新人，這些演員或許是各領域中的佼佼者，不過面對一般大眾還是缺少被看見的機會。

▲▼台北電影節「2019非常新人」左起林子熙、陳妤、程予希、孫可芳、王安琪；左起管麟、謝章穎、王肇陽、宋柏緯、蕭傳勳。（圖／台北電影節提供）

▲台北電影節「2019非常新人」管麟（左起）、謝章穎、王肇陽、宋柏緯、蕭傳勳。（圖／台北電影節提供）

「2019非常新人」為演員量身打造一系列規劃，不但讓演員們搶先觀賞台北電影節種類多元的強打電影，擴大觀影經驗與見識涵養，更在影展期間邀請「2019非常新人」擔任電影引言人，向全場觀眾推薦電影，同時增加被觀眾認識、曝光的機會。

除此之外，也會邀請演員出席台北電影節各式各樣如開閉幕片、酒會、頒獎典禮等的大小活動，深入業界爭取各種曝光。李亞梅強調，從今年開始做，希望未來每年都能推出「非常新人」，這樣就會有源源不斷的新面孔與觀眾見面。

2019台北電影獎頒獎典禮將在7月13日於台北市中山堂舉行。

推薦閱讀

夏于喬認「早在去年生日就求婚」　和林書宇登記過程超隨興

夏于喬認「早在去年生日就求婚」　和林書宇登記過程超隨興

【X戰警20年】變種人「逼吞解藥矯正」！隱喻同志5大困境　辛酸歷程「走得好前面」

【X戰警20年】變種人「逼吞解藥矯正」！隱喻同志5大困境　辛酸歷程「走得好前面」

《白雪公主》真人版她討論夯爆！「莉莉柯林斯」登熱搜近萬網友狂推

《白雪公主》真人版她討論夯爆！「莉莉柯林斯」登熱搜近萬網友狂推

羅伯派汀森確定接演新一任蝙蝠俠！華納證實「2選1」他獲勝

羅伯派汀森確定接演新一任蝙蝠俠！華納證實「2選1」他獲勝

【X戰警20年】X教授、萬磁王基情最高！回顧「超腐8大金句」網狂推：在一起

【X戰警20年】X教授、萬磁王基情最高！回顧「超腐8大金句」網狂推：在一起

輸了「蝙蝠俠」沒關係！尼可拉斯霍特尬奇異博士演出「最接近神的男人」

輸了「蝙蝠俠」沒關係！尼可拉斯霍特尬奇異博士演出「最接近神的男人」

獨家／《與惡》陳妤「有過一任女友」　大4歲圈外男友都知情

獨家／《與惡》陳妤「有過一任女友」　大4歲圈外男友都知情

刑求、打迷藥！古天樂被做成「人體炸彈」　最苦臥底噴出男兒淚

刑求、打迷藥！古天樂被做成「人體炸彈」　最苦臥底噴出男兒淚

【X戰警20年】漫威最強變種人！「鳳凰之力」7大逆天神技：秒殺薩諾斯、水淹瓦干達

【X戰警20年】漫威最強變種人！「鳳凰之力」7大逆天神技：秒殺薩諾斯、水淹瓦干達

獨家／《與惡》陳妤霸氣認女女戀！交往2年「系上公開秘密」：性別不是我考慮的點

獨家／《與惡》陳妤霸氣認女女戀！交往2年「系上公開秘密」：性別不是我考慮的點

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！　8年網紅女友摸冰屍痛哭：為什麼沒拉住你

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！　8年網紅女友摸冰屍痛哭：為什麼沒拉住你

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！　8年網紅女友摸冰屍痛哭：為什麼沒拉住你

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

獨家直擊／沛小嵐現身探視馬如龍　親友被擋門外…激動：只有我可以進去　

她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

導演發飆「把衣服脫掉」女星轉身落淚脫了　小鐘目睹超尷尬：好像逼良

失戀走不出傷痛「跟星座有關」！　唐綺陽：這4星座是別人的惡夢

小S羞喊「不愛老公穿雨衣」狂乾嘔...驗孕3次結果曝光

山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他

說清楚孫生「火車便當」真相！　網嗆「不是妳的菜都能喇」張優：人生嘛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

台北電影獎, 台北電影節, 陳妤, 孫可芳, 宋柏緯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「名偵探柯南科學搜查展」搶先看！體驗蝴蝶結變聲器、只有1組搭擋能破案
  2. 孟耿如「阿如奶子」曝光：一手掌握！　日男星收到秒大笑
  3. 高中畢業生看過來！6/15「Youtuber養成班」開課啦！
  4. 《VOICE 3》李荷娜戲外聽覺一樣神！媽媽、外婆講話秒醒來
  5. 男友摩鐵暴斃後「回家了」　通靈友：他在…8年網紅女友心碎呼喚
  6. 陳妤、孫可芳、宋柏緯…那些你超熟的新面孔！北影狂推「2019非常新人」
  7. 戲服剛穿沒幾天…李易峰新劇爆停拍！　3大原因踩雷「限古令」
  8. 出國餐餐吃拉麵　梁赫群日本行跟老婆翻臉
  9. 最年輕導師！李榮浩加入《好聲音》　導演狂讚：橫空出世的天才
  10. 方志友二度蜜月　搭小黃被丟包廢墟中：超像泰國鬼片！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366