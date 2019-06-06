13歲Elly想買潮服…小S秒變臉：超過1千不能買！　教育觀曝光網讚爆

記者韓景樺／綜合報導

小S近來和大S、范曉萱、阿雅為陸綜《我們是真正的朋友》合體，4人出遊過程中趣事不斷，多年好姐妹在談話過程激出的火花和笑點，也成為節目的一大看點。最新一期節目中，大、小S分別表明了對孩子的教育和金錢觀的不同看法，意外引發熱議。

▲大S和小S在《我們是真正的朋友》有許多姐妹對談的片段。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

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幽默直率的小S，無論是主持綜藝節目或是挑戰演技都難不倒她，廣告代言活動也接不斷，讓她荷包賺滿滿，2018年收入就高達1.5億，力壓一眾女星。超會賺的小S近日上《我們是真正的朋友》，節目中大女兒Elly和媽媽聊天過程中開心透露「我超想買一件外套」，接著興沖沖地把外套照片傳給了小S，沒想到小S看了一眼馬上臉色大變，嚴肅地先問女兒：「你知不知道這個牌子非常有名，而且很貴？」

▲小S和大女兒Elly。（圖／翻攝自IG／小S）

見Elly沒有接話，小S接著要孩子別再隨便逛網路，「你要搞清楚，你現在才13歲，你要穿那麼貴的衣服幹嘛」，小S理性地和女兒分析，未來她還會持續長高，現在盡量買便宜的衣服就可以了，萬一以後衣服不能穿了還能捐給別人，並認真地向Elly強調：「不要養成從小就花大錢的習慣。」讓一旁的大S聽了也忍不住插話。

▲小S要女兒別從小就養成花大錢的習慣。（圖／翻攝自微博）

身為Elly的阿姨，大S要小S給她看看照片，「說不定我那邊有」，讓小S無奈把手機遞給她。想不到大S一看驚呼：「這個很好看啊！」更說這款潮服外套即使長到很大還是能穿，讓小S無奈接話：「我說超過1千就不能買。」更重申女兒現在才13歲，「買什麼1千塊以上的衣服啊」。

▲小S認為小孩都還在長高，不該買超過1千塊的衣服。（圖／翻攝自微博）

還想幫Elly說話的大S試圖以小S自身經驗舉例，質感好的衣服可以穿得很久，「就像你那個毛毛衣一樣」，讓小S皺眉大呼：「那個毛毛衣是我賺了錢之後自己花錢買的！」姐妹倆難得在對孩子的理財教育觀上有所分歧，也展現了小S私下對物品的愛惜和節儉。

▲大S和小S對孩子的理財教育觀念大不同。（圖／翻攝自微博）

而小S的一番話，也引發網友們的熱議，有人認為在父母經濟許可的條件下，小小滿足孩子的願望也未嘗不可；但有更多網友力讚小S教育觀正確，認為孩子其實不懂名牌，對物質的需求也端看家長對孩子的金錢教育是如何，「小S說得很好」。

▲網友大讚小S教育觀很正確。（圖／翻攝自微博／微博電視）