賀一航驟逝走得突然　胡瓜曝他怕痛不敢開刀

記者蕭雅玲／台北報導

賀一航3日晚間因大腸癌轉移至多重器官去世，享壽64歲，震驚演藝圈。綜藝大哥胡瓜今（6日）帶領女兒小禎、兒子安安一起到靈堂上香致意。胡瓜提到，「賀一航老婆說他其實痛滿久的，因為上次開刀八小時覺得很害怕，所以便改成順其自然！」卻沒想到走得這麼突然。

▲胡瓜與女兒小禎、兒子安安到賀一航靈堂上香。（圖／記者蕭雅玲攝）

胡瓜因為主持醫療節目《醫師好辣》，「知道身體半年、一年就要追蹤」，對於賀一航完全不追蹤，更覺得他很堅強。他透露，賀一航每天都有傳簡訊的習慣，完全看不出來他身體有狀況，最後一次見面是他來上《醫師好辣》，「因為他很樂觀，也是他的觀念把人生看很淡，追蹤都不追蹤一班人是做不到的！」

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賀一航曾說：「我活得好也心情也好！」至於他會採取氣功治療方法來穩定身體，也讓胡瓜覺得很不可置信。胡瓜的兒子安安之前跟賀一航一起拍攝戲劇《20之後》相處過一陣子，而賀一航的兒子曾治豪也常上胡瓜節目，「我們現在是易子而教，大家往好的方向走，就是要把身體顧好。」而安安回憶與賀一航一起拍戲時，他也說：「他看起來都很正常，看不出他的異樣，他很貼心在戲劇上教我很多，也教我各種他的經驗，還跟我說小時候看過我，也聊到跟爸爸小時候的事，但都是好的。」